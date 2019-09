Les Forums des associations : passage obligé pour les parents à la rentrée

La fête des associations va réunir ce 7 septembre plus de 10.000 personnes dans le centre-ville d'Albi. Des forums qui ont lieu dans une grande partie des villes de la Région. Ils permettent aux associations de se faire connaitre et aux parents de choisir la meilleure activité pour leurs enfants.

Albi

Amandine est maman de deux petites filles de 10 et 7 ans… une qui hésite entre gym et cirque et l’autre entre art plastique et théâtre. Bref, le passage à la fête des associations est obligé pour caler tout cela. en y a partout ce week-end. En Haute-Garonne, à Nailloux, à Fontenilles, dans le quartier de Lardenne à Toulouse. Dans le Tarn à Albi, et Gaillac. En Ariège, à Pamiers et Saint-Girons ( premier forum de la commune). Dans le Tarn-et-Garonne, à Grisolle et Moissac.

Bref, ce samedi, il y a sans doute un forum des associations près de chez vous. A Albi, il est même immense. Une fête des associations en plein-air ( de la place du Vigan aux à la place Lapérouse .) 280 associations seront présentes. Un moment fort pour elles. Elles vont rencontrer leurs adhérents. 10.000 personnes sont attendues. Un moment de casse-tête pour les parents qui doivent organiser des emplois-du-temps au cordeau.

Fréderic Dallés est éducateur sportif au Albi Sport Aquatique. Demain, il sera sur le point toute la journée pour le forum. Une grosse journée où il faut jongler avec les demandes des parents et monter des emplois de temps. Éreintant mais absolument nécessaire. Le club renouvelle environ 40 % de ces adhérents chaque année.