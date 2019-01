Julien Clerc invité aux Fous chantants d'Alès du 20 au 27 juillet 2019

Alès, France

Julien Clerc à l'honneur dans l'édition 2019 des Fous chantants d'Alès. Du 20 au 27 juillet prochains 1 000 choristes célébreront les 50 ans de carrière du chanteur français aux arènes d'Alès. Avec plus de 20 millions de disques et 1 000 chansons, les Fous chantants auront une semaine pour reprendre ses plus beaux titres, comme par exemple, "Femmes je vous aime" ou "Ma préférence". Julien Clerc a répondu répondu présent à Fabrice Schwingrouber, directeur artistique des Fous chantants et sera donc dans la capitale des Cévennes.