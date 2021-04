Les Fous Chantants d'Alès reportés à l'année prochaine

La 23ème édition des Fous Chantants d'Alès, manifestation qui réunit chaque année des centaines de choristes, est reportée à l'année prochaine à cause du contexte sanitaire.

Il n'y aura pas de Fous Chantants d'Alès cette année. Le festival musical, qui réunit chaque année des centaines de choristes, devait se tenir la dernière semaine de juillet. Mais étant donné les contraintes sanitaires, l'organisation a décidé de reporter la 23ème édition : elle se tiendra du 23 au 30 juillet 2022.

Le chant choral est toujours interdit en présentiel et, même cet été, les choristes ne seront pas autorisés à chanter debout et sans masque. Des conditions qui rendent impossible la tenue de l'événement. Les conditions artistiques, techniques et sanitaires ne permettent pas d'accueillir pendant huit jours 1000 choristes. Le chanteur Pascal Obispo, programmé pour accompagner les choristes pour cette édition, a déjà répondu présent à l'invitation pour 2022.

Pascal Obispo présent en 2022

En attendant, l'organisation des Fous Chantants d'Alès organisera en novembre un séjour gratuit pour tous les choristes, avec les sept chefs de chœur pour un premier entrainement sur le répertoire de Pascal Obispo, du 3 au 6 novembre 2021.

Les précisions sur le report et les conditions de remboursement sont à retrouver sur le site internet des Fous Chantants d'Alès. Pour soutenir l'événement, un appel au don est mis en place.