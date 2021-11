Les "Fous chantants" de retour à Alès après deux ans d'absence

Cela fait deux ans qu'Alès n'a pas revu les "Fous chantants", ce chœur de mille personnes en temps normal, -500 en temps de Covid- qui préparent chaque année un concert en l'honneur d'une star de la chanson. Cette année, ils sont de retour ! Et ils célèbrent le répertoire de Pascal Obispo, qui viendra chanter avec eux sur scène l'été prochain.

L'association a décidé d'offrir aux choristes de "folles retrouvailles" : Un stage anticipé de quatre jours au Parc des Expositions d'Alès cette première semaine de novembre.

Retrouvailles qui se concluront par un concert en public sur les grandes marches de la place des Martyrs à Alès ce samedi 6 novembre à 17h.

Le bonheur de se retrouver est indescriptible selon Michel Dumazert, président de l'association des Fous chantants : "C'est des frissons, de se retrouver tous ensemble, choristes, chefs de chœur, bénévoles ... un pur bonheur, une pure joie".

Joie, bonheur .... les choristes n'ont que ces mots à la bouche. Pour certains, c'est même une thérapie. A 70 ans, Constant l'affirme : "_ma première participation en 2019 a été presque miraculeuse_, j'ai trouvé des gens qui partageaient la même passion pour la musique, alors je suis revenu". Idem pour Valérie :

J'ai commencé en 2013, j'étais dans une période vraiment mauvaise sur le plan personnel et ça m'a énormément aidé. Je n'ai ressenti que de la bienveillance, de l'amour : j'ai tout pris. C'est une aventure avec tellement d'émotions.... on rit, on pleure, on est en osmose, ça dure une semaine et on voudrait jamais que ça ne s'arrête jamais. Valérie, choriste des "Fous chantants" depuis 2013