Les Francofolies de la Rochelle : 10 nouveaux noms!

Jonasz, Tryo, Biolay, Delerm, mais aussi Imany ou Camille seront aussi de la partie à la Rochelle. Ils se produiront aux Francofolies en juillet prochain.

De nouvelles têtes d'affiche pour les Francofolies 2017!

Le festival de musique de La Rochelle annonce ce matin 10 nouveaux noms, qui s'ajoutent à ceux qu'on connaissait déjà.

Sur la grande scène Saint-Jean d'Acre, Tryo jouera le même soir que Renaud et Vianney, le 16 juillet.

Camille et Imany rejoignent la soirée Julien Doré et M.

Jonasz à la Coursive

On connaît aussi une partie de la programmation des concerts du Grand Théâtre de la Coursive : Michel Jonasz avec Manu Katche, Vincent Delerm, et Benjamin Biolay..

Pour la soirée rap-électro...

Le concert électro du samedi verra se produire Petit Biscuit et Georgio notamment.

On connaissait déjà la programmation de la première soirée du mercredi avec Christophe Maé, Soprano, Boulevard des Airs et Claudio Capéo... Les Francos 2017 auront lieu du 12 au 16 juillet...