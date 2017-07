Les Francofolies de la Rochelle : que voir (gratuitement) ?

Ça y est, la 33e édition des Francofolies de la Rochelle, c'est parti! Jusqu'à dimanche, une centaine de concerts sur 6 scènes et beaucoup d'animations à travers la ville. Mais attention, il faut vite s'inscrire!

Les Francos, ce sont, avant tout, les concerts sur la grande scène Jean-Louis Foulquier, au pied des tours...

Vous pourrez entendre jusqu'à dimanche des artistes aussi divers que Christophe Maé, Boulevard des Airs, Claudio Capéo (mercredi), Georgio, Black M ou Kungs (jeudi).

Vendredi, M (avec son Lamomali), Imany, Camille retrouveront la Rochelle. Ils partageront la soirée avec Julien Doré.

Soirée plus électro samedi avec Petit Biscuit, DJ Snake et S Crew. Dimanche, pour la clôture, retour de Renaud à St Jean d'Acre. Gauvain Sers, Vianney, Tryo seront là aussi. Quatre des 5 soirées sur la grande scène affichent déjà complet. Cette 33ème édition des Francofolies s'annonce déjà comme un bon cru. "On part sur la base des meilleures années" disait Gérard Pont, le directeur des Francos, avant même le début du festival qui l'an dernier affichait 145 000 spectateurs.

Les Francofolies, proposent cette année une centaine de concerts mais aussi des rencontres, des ateliers, des projections de films, et même des balades.

Et alors, que dit de nous la chanson?

Les Francos se vivent aussi gratuitement.

Cette année, un nouvel espace de rencontre et d'échange gratuit, la Maison des Francos (rue Saint Jean du Perot) va permettre aux spectateurs de rencontrer les artistes, ceux qui font le festival et participer à des ateliers. Tété, la Grande Sophie et les artistes des Francos Juniors et Premières Francos y viendront signer des autographes après leurs concerts.

Tous les jours, les techniciens, hôtesses ou chauffeurs raconteront le festival côté coulisses.

Tous les jours aussi, le public pourra écouter l'écrivain, journaliste rochelais Eric Fottorino discuter avec des artistes sur le thème "que dit de nous la chanson".

Premier invité, Mathias Malzieu mais il y aura aussi Dick Annegarn, Albin de la Simone, Maissiat et Tryo.

Apprendre à écrire une chanson avec Alexis HK

Cette année aux Francos, le public peut aussi devenir chanteur, compositeur ou artiste .

Les jeunes de 14-15 ans pourront ce jeudi 13 juillet remixer leur titre préféré de Kungs, Superpose, ou Nusky et Vaati. La veille, des plus petits (7 ans et plus) auront appris une chanson et répété avec le leader de la troupe Nola Black Soul, qu'ils rejoindront sur scène aux Francos juniors.

Les adultes peuvent eux s'inscrire à un atelier d'écriture (vendredi 14 et samedi 15 juillet) où pendant deux heures, ils travailleront sur les paroles de leur propre chanson avec Alexis HK et Daguerre. Une chanson qu'ils interpréteront le lendemain dans le Chapitô (cours des dames).

La première chorale des Francofolies sera aussi crée cette année. Elle se produira sur la scène de la guinguette vendredi après avoir travaillé pendant 9 heures sur un répertoire de chansons françaises samedi et dimanche. Un

Mais les Francos, c'est aussi un off

Pour la deuxième année, 13 bars et clubs du centre ville la proposeront des concerts gratuits et ouvert de 17h à minuit pendant toute la durée du festival. Les Francoff proposent de découvrir des artistes émergents de qualité. L'association Tous pour Tous souhaite promouvoir la culture musicale locale, au sein de la ville, avec ses partenaires publics (mairie, département, musées) et privées (bars, restaurants, entreprises et associations locales). Il y aura ainsi, le 14 juillet une journée inédite au Musée Maritime : la musique envahira le quai du musée, mais aussi le France 1, le navire amiral de la flotte à quai du musée.

Enfin, dernière manière de vivre les Francos : cette année encore des dizaines de festivaliers vont passer leurs soirées de l'autre coté du chenal du port, juste en face de la grande scène. Ils ne verront pas leurs artistes préférés, mais entendront les concerts sans débourser un centime !