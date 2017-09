Les Francos Gourmandes de Tours s'ouvrent ce vendredi, toujours sur fond de polémiques

La première édition des Francos Gourmandes de Tours démarre ce vendredi. Trois jours d'animations, bien loin des promesses initiales. Les élus qui ont participé financièrement l'ont toujours en travers de la gorge.

Après plusieurs mois de polémiques, l'heure de l'ouverture des Francos Gourmandes de Tours a sonné. Trois jours d'animations sont prévues autour de l'alimentation, des vins, et de la musique. Finis les concerts géants annoncés initialement de M Pokora et Big Flo et Oli. Le programme s'est recentré sur le bord de Loire et les Halles de Tours. Un programme à minima qui ne fait pas oublier les polémiques. D'ailleurs, trouver un politique qui accepte de parler en bien de ce festival, c'est comme voir M Pokora chanter dans la parc de Sainte-Radegonde ed Tours, c'est impossible. Les collectivités qui ont apporté des subventions ont l'impression de s'être fait bernées (100 mille euros par la ville de Tours et autant pour la Métropole). On leur a vendu un festival populaire, avec deux grosses têtes d'affiche en concert. Il n'y aura finalement que Rachid Taha et Claudio Capéo.

Les animations intitulées joutes gastronomiques avec des Chefs sont programmées en alternance avec les concerts. Les Halles de Tours et ses commerçants sont mis à contribution, à l'occasion de leur 150ème anniversaire, pour faire déguster des produits régionaux. Le siège de la Cité de la Gastronomie Boulevard Béranger servira de lieu pour une exposition photos. Mais comme il manquait des animations, les organisateurs ont rajouté notamment des initiations au swing et le Festival de BD "A Tours de Bulles". Les Francos Gourmandes avaient quitté Tournus en Bourgogne il y a deux ans parce que les collectivités avaient décidé de couper les subventions après la quatrième édition. Pas sûr que Tours voit une deuxième édition, tant les élus ont peu goûté à l'organisation de ces Francos Gourmandes.

Les animations des franco-gourmandes se déroulent à partir de ce vendredi après-midi. La scène est installée en haut de la rue Nationale, à la place de la Grande Roue. Les concerts commencent à 19h30. La tête d'affiche Claudio Capéo est annoncée à 22h40. Demain, pour Rachid Taha, ce sera à 22h20. Tout le programme est à lire ci-dessus ou sur le site internet des francos gourmandes.