Bénévent-l'Abbaye, France

Une odeur de persil et d'ail a flotté dans l'air toute la matinée ce samedi à Bénévent-l'Abbaye. Depuis jeudi, c'est la 16e édition des moutonnades de Bénévent-l'Abbaye. Et ce samedi, les visiteurs ont pu goûter aux frivolités bénéventines. Ce plat est une spécialité culinaire de chez nous à base de testicules de moutons. Si ce plat peut rebuter, tous ceux qui l'ont goûter lors des moutonnades ont apprécié, même Hélène qui l'a dégusté pour la première fois: "C'est très bon. J'aurais ajouté un peu de sel. Mais sinon c'est parfait."

Bernard se régale © Radio France - Sarah Vildeuil

Une recette secrète

Ce samedi, cinq cuisiniers ont régalé les papilles. Ce sont des membres de l'association La Couilla d'Mautou de Saint-Vaury. Ils ont préparé 108 kilos de testicules de moutons. "Vous n'aurez jamais la recette, s'amuse Jean-Paul Sénéchal, le trésorier de l'association. C'est un secret. Il n'y a que nous qui savons les faire de cette manière !" Il accepte de révéler tout de même quelques étapes de préparation. "Pour nous avancer un peu, on les blanchit à Saint-Vaury. Ensuite on fait revenir le tout avec du sel, du poivre, de l'ail, du persil, un peu de vinaigre et du citron."

Saluer la mémoire des moutonniers

Ces moutonnades sont l'occasion d'honorer la mémoire des bouchers expéditeurs de Bénévent l'Abbaye. "C'était des commerçants qui allaient sur les foires, achetaient les moutons, puis les ramenaient à Bénévent, explique Eric Pluviaud, le président du comité d'animation des moutonnades. Ils les parquaient quelques jours avant de les emmener à l'abattoir municipal qui a connu un essor important dans les années après-guerre."

La viande bénéventine était très prisée dans les boucheries parisiennes pour le savoir-faire et la qualité de sa préparation. Cette profession a disparu dans les années 1980 avec la fermeture de l'abattoir communal. "Les moutonniers, les bouchers-expéditeurs ont été un peu oubliés. En 2003, on a voulu relancer la fête patronale, la fête de la Saint-Barthélémy qui s’essoufflait un peu. On a voulu relancer cette fête en y intégrant cette tradition des bouchers de Bénévent. D'où l'appellation les moutonnades de la Saint-Barthélémy."