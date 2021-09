Les Fugees de retour sur scène après 15 ans d'absence

Le groupe phare des années 90 entame une tournée internationale pour fêter les 25 ans de l'album "The Score". Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel se produiront le 4 décembre prochain à Paris La Défense Arena.

Ils ont marqué toute une génération. Les Fugees reprennent les micros pour une tournée mondiale. Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel joueront sur scène tous les titres de l'album"The Score" sorti en 1996 écoulé à plus de six millions d'exemplaires écoulés. C'est l'album le plus vendu en France cette année là, tous genres confondus.

En concert à Paris le 4 décembre prochain

_"The Reunion Tour"_mènera le trio dans plusieurs villes américaines, au Nigeria, au Ghana, à Londres mais surtout à Paris La Défense Arena, le 4 décembre prochain.

Les billets pour ce concert-anniversaire seront mis en vente le vendredi 24 septembre, à 10 heures.