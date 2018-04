Parthenay, France

Ils jouent, mais pas que pour le plaisir. 75 futurs animateurs du FLIP, le festival ludique international de Parthenay, sont en formation depuis lundi et jusqu'à mercredi au domaine des Loges. Ils se préparent pour la 33e édition du festival des jeux qui se déroule du 11 au 22 juillet 2018.

Une étape "indispensable", estime Etienne Delorme, le coordinateur du FLIP. D'abord pour apprendre les règles. Le FLIP, c'est entre 3.000 et 4.000 jeux et jouets et environ 400 nouveautés en jeux de société. "Certains jeux ne sont même pas encore sortis et on les a en avant-première pour la formation en avril", se réjouit Etienne Delorme.

"En sortant de la formation, un animateur doit connaître en moyenne une vingtaine de jeux minimum", Etienne Delorme, coordinateur du Flip

En fonction des postes, il faut maîtriser 20, 30, 40 jeux. "Il y a des jeux qui sont très simples, les règles s'assimilent en quelques minutes. Et d'autres qui nécessitent une heure et demi d'apprentissage pour connaître toutes les subtilités", explique Pamela, qui se prépare à vivre son 3e FLIP en tant qu'animatrice. Les anciens ont ensuite pour mission d'apprendre les règles aux nouveaux. Tous peuvent encore potasser jusqu'au mois de juillet en empruntant les jeux à la ludothèque ou en visionnant des tutos sur internet.

75 futurs animateurs du Flip sont formés pendant trois jours à Parthenay © Radio France - Noémie Guillotin

40% des personnes présentes à la formation n'ont encore jamais été animateur au FLIP. Pour eux, ces trois jours sont aussi l'occasion d'apprendre le cadre du festival : comment il fonctionne, les règles de vie, de travail. Et de tester des mises en situation. Des anciens jouent le rôle de festivaliers pour apprendre à comment gérer une famille mécontente ou un groupe de centre de loisir qui débarque. Et ainsi être un maximum prêt le jour J.