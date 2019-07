Les futurs champions du Tour de France seront en Périgord les 16 et 17 août prochains

La Dordogne accueillera cet été les deuxième et troisième étapes du 56ème Tour de l'Avenir. Cette épreuve a révélé les principaux champions cyclistes depuis 1961 ; le dernier vainqueur du Tour de France Egan Bernal l'avait remporté en août 2017

Dordogne, France

C'est l'épreuve qui révèle chaque année les futurs champions du Tour de France. Bernard Hinault est venu ce jeudi présenter le 56ème Tour de l'Avenir : cette course réservée aux coureurs de moins de 23 ans passera par la Dordogne à la mi-août. Après une première étape autour de Marmande le jeudi 15 août, les 26 équipes s'affronteront le vendredi 16 août sur un contre-la-montre par équipe de 32 kilomètres entre Eymet et Bergerac. Cette année 23 équipes nationales sont engagées, ainsi que trois sélections (internationale, de Nouvelle-Aquitaine et de Rhône-Alpes)?

Cette première étape périgourdine de 32 kilomètres s'annonce très sélective, elle mettra à l'épreuve la cohésion des équipes, avec une parcours vallonné favorable aux grimpeurs, et un final très roulant jusqu'à Bergerac. Ce vendredi 16 août, les équipes d'élanceront d'Eymet toutes les trois minutes, à partir de 14h15 . La dernière équipe devrait arriver à Bergerac vers 16h30.

Le contre-la-montre par équipe sera vallonné, avec un final très rapide. - Tour de l'Avenir

Tour de l'avenir quittera la Dordogne le samedi 17 août en direction de la Corrèze et du Puy-de-Dôme. Les coureurs partiront de Montignac pour 162 kilomètres jusqu'à Mauriac, en passant par Coly et Condat.

La Troisième étape quittera la Dordogne à Chavagnac - Tour de l'avenir

Depuis sa création en 1961, le Tour de l'avenir a révélé des champions comme Felice Gimondi, Joop Zoetemelk, Greg Lemond, Charly Mottet, Miguel Indurain, Laurent Fignon, Naïro Quintana, jusqu'à Egan Bernal en 2017, avant de remporter le Tour de France en 2019.