Les futurs talents mondiaux de la musique baroque chantent en Dordogne toute la semaine

De la musique baroque résonnera en l'abbaye de Saint-Amand-de-Coly ce week-end, à l'occasion de la 35e édition du Festival du Périgord Noir, né à deux pas de la colline de Lascaux en Dordogne. Un des moments forts de ce festival c'est la représentation de l'Académie de musique ancienne.

Toute la semaine vingt-cinq jeunes talents, amateurs et professionnels, répètent plusieurs compositions de Johan Sebastian Bach et de ses fils. Des jeunes venus du monde entier, et qui s'approprient le village de Saint-Amand-de-Coly pendant cette semaine en Dordogne. Aux quatre coins de ce village de 400 habitants vous entendez de jeunes talents chantés, répétés devant l'abbaye le plus souvent, ou dans les rues en pierres blanches. Adrien vient juste de terminer sa licence de violon moderne à Lille. "C'est très sympa. Le cadre est très propice au travail et à la musique. Le village se met clairement au service de l'académie et c'est très bien pour nous" explique le jeune musicien.

Les membres de l'Académie de musique ancienne répètent avant le concert de ce we à l'abbaye de St-Amand-de-Coly. Musique de Bach et ses fils pic.twitter.com/rI8vSsMMI8 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) August 7, 2017

Et même si le calme du village est parfois perturbé par le chantier de restauration de l'Abbaye, Léa Frouté une soprano bordelaise y trouve son compte. Samedi la chanteuse interprétera à l'intérieur un motet de Bach. "Je me régale à rester assise sur les marches de l'abbaye ou dans les rues avec le beau soleil de la Dordogne" sourit Léa Frouté. C'est Véronique Iaciu, la directrice artistique du Festival du Périgord Noir est à l'origine de la création de l'académie. C'était il y a 16 ans. "Ce qui est formidable c'est d'arriver devant le maire et de lui dire que l'on veut fonder une académie et que tout le village s'investisse. Les gens nous ont accueilli à bras ouverts" explique la professionnelle.

"Beaucoup de passants nous regardent car c'est un peu étrange d'entendre de la musique lyrique dans la rue" - Léa Frouté, soprano bordelaise

Les futurs grands noms de la musique baroque passent forcément par la Dordogne. Des talents pas forcément français. Adrianna Bignani Lesca est une chanteuse gabonaise. "Chez moi, il n'y a pas du tout de chants lyriques. On ne connaît pas cela en fait. Ce n'est pas dans notre culture donc il a fallu que je fasse un échange pour montrer aux Gabonais que l'on peut chanter autrement que ce que l'on fait, et aussi montrer aux Européens que nous les Africains pouvons chanter autre chose" décrypte Adrianna.

"C'est un peu étrange d'entendre de la musique lyrique dans la rue" Copier

L'académie de musique ancienne jouera ce samedi à 21h et le dimanche à 17h dans l'abbaye.