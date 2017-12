"Les gamins de 10 ans veulent apprendre à jouer du Johnny"

Johnny n'est plus là pour les chanter, mais ses chansons, on va encore les entendre pendant très longtemps ! Parce que les élèves des écoles de musique adorent les apprendre. Exemple à la "Maison qui rend fou" de Rezé.

Peu importe l'âge des élèves. À la "Maison qui rend fou", une école de musique de Rezé, toutes les générations veulent apprendre à jouer les morceaux de Johnny Hallyday. "Quand un gamin de 10 ans me demande de jouer du Johnny, je me dis 'tiens, c'est marrant', parce que ça tombe pas forcément sous le sens", explique le responsable, Arnaud Maison. Son explication ? Johnny, on le voit et on l'entend partout et depuis toujours. Alors forcément, ses grands classiques touchent tout le monde.

À la guitare, Les portes du pénitencier

Après, à chaque instrument sa chanson. À la guitare, c'est très souvent "Les portes du pénitencier", à la batterie davantage les chansons des années 90 qui laissent beaucoup de place... à la batterie. Et puis à la "Maison qui rend fou", on chante aussi du Johnny. "J'entends souvent 'L'envie d'avoir envie' derrière la porte de la salle", confie Arnaud Maison.

Si on me demande un de ses morceaux, on le transposera au piano

Il s'attend à ce que les demandes soient encore plus nombreuses avec la mort de Johnny et qu'il y en ait pour des instruments avec lesquels ce n'est pas forcément évident de jouer ses chansons, comme le piano. Le prof, Camille Badin, est prêt à s'adapter : "si on me demande un de ses morceaux, on va le transposer pour le jouer au piano et s'amuser avec ça. Ce sera toujours intéressant pour les élèves de rendre compte que la musique c'est un tout, que ce n'est pas q'un instrument ou un style".