Les geeks en fête à Carpentras

Harry Potter, Star Wars mangas, jeux vidéo ou encore dessins animés de notre enfance : les fans d'univers "geek" ont rendez-vous à Carpentras toute la semaine, pour la seconde édition du Geek Universe Festival.

Carpentras vit toute la semaine au rythme des univers "geek" : jeux vidéos, manga, cinéma... Voilà le programme du Geek Universe Festival, qui fête cette année sa deuxième édition. En 2016, 4500 personnes avaient participé à la convention sur deux jours, le double est espéré cette année.

Au fait, c'est quoi un geek ?

La question fait sourire Selim, l'un des organisateurs du festival. "Ça veut tout et rien dire, c'est un terme générique !", explique-t-il. Un terme générique qui permet d'englober tous les styles et toutes les époques.

Jeune ou moins jeune, on a tous quelque chose de geek en nous ! Copier

Alors il y a les plus jeunes, comme Jessica, qui tient le Livre Gourmand, un café-librairie où une des expositions du festival prend place. Elle son truc, c'est Harry Potter : "C'est un univers magique ! En plus c'est le bon moment pour faire le "geek" avec Halloween qui arrive", détaille celle qui a déjà réserver sa place au repas Harry Potter qui aura lieu ce mercredi.

Mais Selim le dit, au Geek Universe, toutes les générations y trouvent leur compte : "On aura ce week-end sur le salon à la fois une chroniqueuse de Game One, la chaine du jeu vidéo, qui parlera aux plus jeunes, et on aura dans le même temps le chanteur de la série Nicky Larson". Le générique de la série, démarrée en 1990, rappellera de bons souvenirs à beaucoup.

Le salon, entre nouveauté et classique

Avec la constante évolution des technologies, on pourrait croire que les jeux vidéo classiques sont en perte de vitesse. Que nenni ! "Pour moi, la réalité augmentée, c'est encore de l'ordre du gadget", explique Selim. Même si des casques seront à tester sur le salon qui se déroulera samedi 28 et dimanche 29, les bonnes vieilles consoles, de la Nintendo 64 aux consoles les plus récentes, seront en libre-accès, et auront à coup sûr un vrai succès.

Et pour continuer sur le rétro, vous pouvez apprécier dès maintenant et jusqu'à la fin du festival la seule exposition de France sur les 35 ans des Mystérieuses Cités d'Or... Son créateur sera même présent sur le salon !

Vous pouvez retrouver tout le programme, les invités et les exposants du salon sur le site internet du Geek Universe Festival.