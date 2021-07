Les gendarmes à cheval de retour au lac d'Arc-sur-Tille

Cette année encore, les vacanciers vont côtoyer les chevaux de la gendarmerie nationale. La base de loisirs d'Arc-sur-Tille, grande de 34 hectares, accueille, l'été, entre 5000 et 6000 personnes par jour. Les patrouilles à cheval seront présentes jusqu'à la fin du mois d'août, pour assurer la sécurité des visiteurs et faire de la prévention.

Une initiative particulièrement importante cette année, où "beaucoup de gens ne vont pas pouvoir partir en vacances, à cause de la crise sanitaire et économique", justifie le président de la communauté de communes Norge et Tille, Ludovic Rochette, qui finance la pension des chevaux. "Les gens des alentours vont avoir besoin de se _ressourcer_, on veut leur garantir un lieu serein, avec un dispositif de surveillance calme et doux."

Un dispositif qui a fait ses preuves

En place depuis 10 ans, le dispositif a déjà prouvé son efficacité, surtout en termes de prévention. "Il y a un vrai effet dissuasif, rien que par la présence des chevaux. Les gens qui viendraient ici pour faire du vol à la roulotte, ou voler les affaires des gens qui se baignent, se méfient, explique le capitaine David Choux, qui supervise les opérations. Il y a une _nette diminution de la délinquance_, tous les ans."

La patrouille quotidienne fera le tour du lac, ainsi que des parking, pour dissuader les voleurs. © Radio France - Alice Marot

"On est assez haut, _on voit de loin et on nous voit de loin_, c'est un gros avantage", raconte la cheffe Élise Cornot, en charge de la brigade équestre. Des gendarmes en VTT, un escadron de la sécurité routière, et même des agents en civil, seront également présents cette été sur la base de loisir. C'est le plus gros dispositif mis en place en Côte d'Or, pour ce lieu très prisé des touristes et des locaux.

L'opération a aussi un enjeu d'image pour les gendarmes. "Les gens aiment bien les chevaux, on a un super contact avec la population", témoigne Élise Cornot. Surtout avec les enfants !" Ce que confirme Myriam, venue de Dijon avec ses deux filles : "Elles étaient très impressionnées, elles avaient plein de questions ! C'est sécurisant de les voir passer, et puis ça donne une image apaisée de la gendarmerie."