"Les touristes viennent nous revoir ! " : une belle arrière-saison à Colmar

Après une belle fréquentation touristique en Alsace cet été, l'arrière-saison est très prometteuse. A Colmar, la cité de Bartholdi accueille encore de nombreux touristes en septembre et octobre. On voit du monde dans le secteur de la petite Venise, ou encore dans les rues commerçantes.

Les taux de remplissage dans les hôtels restent bons, tout comme dans les restaurants, où il y a du monde pour déguster les spécialités locales.

Des chiffres d'arrière-saison qui se rapprochent de 2019, avant le Covid

C'est donc un peu la tendance de l'été qui se poursuit en automne. Le beau temps y fait pour beaucoup. Les chiffres de fréquentation dans plusieurs hôtels et restaurants se rapprochent de l'arrière-saison de 2019, avant l'épidémie de Covid-19 .

" Il fait beau encore à cette époque. Lundi soir, dans mon établissement, les gens ont diné en terrasse et c'est plaisant," a observé Jacques Geismar, propriétaire de la Winstub, le Flory dans le centre-ville.

Dans les hôtels, on ne se plaint pas non plus. " Nous revoyons des clients qui reviennent après l'épidémie de Covid. Nous avons beaucoup de couples. Le week-end, avec le beau temps, nous avons aussi des réservations de dernière minute," explique Anne Ebelin, la gérante de l'hôtel Mercure Unterlinden et du Greet Hôtel.

Allemands, hollandais et espagnols en majorité pour l'arrière-saison

Cette arrière-saison, c'est donc de bonne augure, avant les vacances scolaires de la Toussaint qui approchent à grands pas.

Du côté de l'office de tourisme, on confirme cette tendance. Du côté de la clientèle étrangère, on retrouve les allemands, les néerlandais, les belges et les espagnols. Des espagnols deux fois plus nombreux par rapport à l'année dernière.

La fréquentation de l'office de tourisme de Colmar a augmenté de 35% par rapport à l'an passé à cette même période septembre-octobre.

