Châteauroux, France

113 avenue des Marins à Châteauroux : c'est la nouvelle adresse des Gîtes de France dans l'Indre. Locataire depuis une trentaine d'années, l'association de développement touristique a acheté des locaux plus spacieux dans l'objectif d'étendre son activité.

Les 3 salariés travaillent désormais dans 120m2, "le double de la surface que l'on avait auparavant" précise Ludovic Duris, le responsable de l'antenne indrienne "cela permet un meilleur accueil". A terme, l'équipe veut "pouvoir _accueillir plus de clients_, en vendant [en plus des hébergements] des billets pour des sites touristiques ou des monuments par exemple".

5 000 euros de travaux

Pour parvenir à attirer cette nouvelle clientèle et faire de leur agence "une vitrine du tourisme dans le département", Les Gîtes de France ont besoin de faire 5 000 euros de travaux. "On souhaite installer un logo et une enseigne à l'extérieur, changer la porte d'entrée en porte fenêtre et aménager un salon pour l'accueil des touristes et des porteurs de projets à l'intérieur" détaille Ludovic Duris.

L'association a lancé une campagne de financement sur Internet pour financer une partie de ces travaux. Objectif : récolter 1 500 euros. Les participants ont jusqu'au 8 février pour donner. En contrepartie, il est possible de gagner des séjours en chambre d'hôte dans l'Indre ou en gîte. Les travaux seront réalisés dans le courant du 1er trimestre 2018 et l'agence restera ouverte.

Dans l'Indre, Gîtes de France compte 350 propriétaires et 420 hébergements pour pratiquement 3 000 couchages, ce qui représente plus de 14 millions d'euros de retombées économiques pour le département.