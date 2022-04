Les graffs de la grotte Chauvet, le nouveau spectacle du site ardéchois

On entre dans une grande salle. Sur les murs, des tableaux d'animaux sont projetés. La musique signée Izorel démarre. Les tableaux s'animent. Les animaux sortent du cadre. On est emporté dans une féerie de couleurs. Puis vient l'orage et on découvre sur les murs le paysage désertique et froid de l'Ardèche d'il y a 36 000 ans.

C'est l'entreprise d'événementiel "Spectaculaires, les allumeurs d'images" qui signe ce spectacle immersif à 360° et qui nous emmène de la préhistoire au street art. Le lien c'est ce dessin d'il y a 36 000 ans sur les parois de la grotte Chauvet ou aujourd'hui sur les murs de nos villes.

Le nouveau spectacle "Animal" de la grotte Chauvet 2 - Grotte Chauvet 2

Le spectacle est assez court : seulement 15 minutes pour permettre à tous les visiteurs de le voir même en cas de forte affluence

Objectif : 340 000 visiteurs en 2022

Après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire, l'objectif de la grotte Chauvet 2, c'est de faire revenir le public pour voir ou revoir le site de restitution de la grotte Chauvet. Avec 240 000 visiteurs en 2021, le site a enregistré son plus mauvais chiffre. La direction mise beaucoup sur cette nouveauté, ce nouveau spectacle pour booster les entrées. L'objectif, c'est d'enregistrer 340 000 entrées pour cette année 2022.