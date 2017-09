Les grandes marées font le bonheur des pêcheurs au pont d'Yeu

C'est un rituel lors des grandes marées en Vendée : la pêche aux moules, palourdes et autres coques au pont d'Yeu. Ce chemin au milieu de l'océan, long de plusieurs kilomètres, ne se dévoile qu'à marée basse.

Ils sont un trentaine de pêcheurs, seau en main, bottes aux pieds, mains nues ou équipés d'un petit râteau, à gratter le sable. Il est aux environs de midi, l'océan est en train de descendre et ces amateurs de coquillages ont quasiment tous trouvé des moules. Sauf Jean-Louis qui vient de rafistoler un vieux filet avec lequel il a attrapé quelques crevettes.

Munis de seau et parfois de râteau, les pêcheurs grattent le sable au fond de l'eau pour espérer trouver des moules © Radio France - Fiona Moghaddam

4 kilos de moules pour le dîner

On est en période de grande marée. L'occasion pour le pont d'Yeu de se montrer au grand jour. Mais ce 21 septembre, malgré un coefficient de 100, le fameux chemin de terre fait son timide. Seul l'îlot au loin, perdu au milieu de l'eau, se dévoile. Parmi les pêcheurs présents, aucun n'est tenté de s'aventurer au large. Tout le monde reste près du bord. Il faut dire que les moules y sont nombreuses. Guy et Christine rentrent avec quatre kilos de moules pour le dîner et le reste "on les congèle, c'est très bon" , affirme le couple.

La récolte est plutôt bonne © Radio France - Fiona Moghaddam

Denis et Agnès viennent de Lyon. En vacances dans le coin, ils sont venus pour la première fois "gratter le sable", en famille. Si les débuts ont été peu convaincants, "j'ai commandé un resto pour ce soir tout de suite, autrement on ne va pas manger", rigole Denis. Une bonne heure plus tard, c'est le panier plein qu'ils rentrent chez eux, fiers de leur récolte du jour.

Pour espérer apercevoir le pont d'Yeu dans son intégralité, il faudra revenir dans quelques jours lorsque le coefficient de marée sera encore plus important. Il doit être de 106 le 7 octobre prochain. Et ça tombe bien, c'est un samedi !