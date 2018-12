Belfort : les grands rendez-vous du Mois Givré 2018-2019

Le Mois Givré démarre le samedi 8 décembre et se termine le dimanche 6 janvier 2019. De nombreux événements sont organisés à Belfort. On vous détaille le programme de cette année.

De nombreux événements sont organisés tout au long du Mois Givré à Belfort qui démarre le samedi 8 décembre jusqu'au dimanche 6 janvier. Focus sur les grands rendez-vous de cette cinquième édition.

Inauguration du Mois Givré

Le samedi 8 décembre :

15h15 : inauguration du circuit de glace (nouveau), place du marché des Vosges

(nouveau), place du marché des Vosges 15h45 : inauguration de la patinoire place Corbis

place Corbis 16h30 : Concert de Jérémy Frérot et arrivée du Père Noël avec le Club Alpin Français pour l'inauguration du village des P'tits givrés, place d'Armes

Les nouveautés 2018-2019

Le circuit de glace place du marché des Vosges, avenue Jean Jaurès avec : le circuit de kart, la mini patinoire, le labyrinthe de glace (à partir de 4 ans)

À ne pas manquer

Du 8 au 23 décembre : le Père Noël reçoit les P’tits Givrés de 16h à 19h sauf les mercredis et weekends, de 10h à 13h et de 15h à 19h. Il s’en ira le 24 décembre à 16 h 45 pour préparer les cadeaux. Tout public. Entrée libre. Place d’Armes

9 décembre : "La Magie de noël sur Glace" Plusieurs mascottes de la reine des neiges, clown et magicien se relaient pour amener la féerie de Noël sur la piste de la patinoire. Dès 3 ans. Entrée libre. Patinoire (place Corbis), de 15h30 à 16h

12 décembre : France Bleu Belfort-Montbéliard sera en direct pour une émission spéciale sur "le Mois Givré de Belfort". À écouter sur 106.8 FM, de 14h à 17h. Une deuxième émission spéciale sera réalisée le 19 décembre.

- Déambulation de la fanfare Ratsch'Pocket. Parcours : de la place du marché des Vosges à la Vieille ville en passant par le centre ville. Tout public. Entrée libre. Départ marché des Vosges (avenue Jean- Jaurès), de 15 h à 19 h. La fanfare fera une autre déambulation avec le même parcours le 19 décembre aux mêmes horaires.

- La Sainte-Lucie : déambulation de percussionnistes lumineux. Par la compagnie HB’Art. La Ville de Belfort offre un bâton lumineux à chaque enfant. Durée : 1 h. Tout public. Entrée libre. Départ entrée faubourg de France (côté gare), à 17h30

15 décembre : Le salon des auteurs givrés. Des auteurs régionaux se réunissent pour dédicacer, présenter et vendre leurs derniers ouvrages. Programme détaillé sur belfort.fr. Tout public. Entrée libre. Salle des Fêtes (place de la Révolution), de 10h à 19h. Le salon se poursuit jusqu'au 16 décembre de 10h à 19h.

- Déambulation de la fanfare la Banda Stické. Parcours : de la place du marché des Vosges à la Vieille ville en passant par le centre ville. Tout public. Entrée libre. Départ marché des Vosges (avenue Jean Jaurès), de 15h à 19h

- Course l'Illuminée : cette course festive au pied du Lion explore les souterrains, les fossés et les remparts de la Citadelle. 1 000 coureurs sont attendus pour cette 4ème édition ! Renseignements : lilluminee.fr Départ place d’Armes, à 19h30

22 décembre : Brian Joubert, le parrain de la piste. Le champion du monde de patinage artistique revient à Belfort pour une démonstration sur glace avec les clubs belfortains de patinage. Prestation suivie d’une séance de dédicace dans la Taverne de Givrou (place Corbis). Tout public. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. Patinoire (place Corbis), à 17h

- Déambulation de la fanfare Lus'Bueva. Parcours : de la place du marché des Vosges à la Vieille ville en passant par le centre ville. Tout public. Entrée libre. Départ marché des Vosges (avenue Jean- Jaurès), de 15h à 19h

Du 22 au 31 décembre : l'Enquête Belle Époque : Un vol a eu lieu à la préfecture ! La Légion d’honneur de la Ville vient de disparaître ! Belfort l’avait reçue en 1896 pour bons et loyaux services de ses citoyens. Aidez les forces de l’ordre à identifier le voleur. Dans ce nouveau jeu concocté par La Clé du Bastion, trouvez les indices et témoignages disséminés dans la ville de Belfort, et faites preuve de logique. De nombreux lots sont à gagner. Tout public. Entrée libre. Renseignements : lacledubastion.com et belfort.fr

24 décembre : Le départ surprise du père noël. Tout public. Entrée libre. Parvis de l’Hôtel de Ville (place d’Armes), à 16h45

26 décembre : le stationnement est gratuit à Belfort dans tous les parkings publics

29 décembre : Glide ! Spectacle de patinage contemporain et acrobatique par la compagnie québécoise Le Patin Libre. Tout public. Entrée libre. Patinoire (place Corbis), à 17h

31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre : Blind Test sur la piste ! Célébrez la nouvelle année sur une piste de danse givrée avec un DJ ! Ouverture exceptionnelle de la Taverne de Givrou (place Corbis) jusqu’à 1h du matin. Dès 4 ans. Port de gants obligatoire. Tarif : 4 € Patinoire (place Corbis), de 21h à 1h

5 janvier : Glace ! Spectacle alliant danse hip-hop, contemporain, arts du cirque et patinage. Par la compagnie Trafic de styles. Chorégraphie : Sébastien Lefrançois. Concept : Claire Bournet. Tout public. Entrée libre. Patinoire (place Corbis), à 17h

6 janvier : La galette des rois. Une trentaine de galettes des rois à gagner. Tarifs habituels. Patinoire du Grand Belfort (Parc de Loisirs à Bavilliers), de 9h30 à 12h

20 janvier : Les vœux du Maire de Belfort. Un rendez-vous ouvert à tous, voeux des Belfortains, voeux du Maire, bulles artistiques, dégustation de galettes. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Le Phare, à 15h

Vous pouvez aussi profiter des illuminations de Noël tous les jours. De 16h45 à 23h. En continu du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier, de 16h45 à 7h45

