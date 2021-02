"Les Gras, ça ne peut pas s'annuler" : à Douarnenez, la fête malgré le coronavirus

Dans les rues de Douarnenez (Finistère), il reste des confettis sur le sol. Quelques passants sont déguisés, et au sommet des Halles trône la sardine de la Fête des Gras. Le célèbre carnaval, qui aurait dû se tenir jusqu'à ce mercredi, a beau avoir été annulé, la fête a tout de même eu lieu. Samedi 13 février, la fanfare "À bout de souffle", habituée des Gras, a été autorisée à jouer devant les Halles. Plusieurs dizaines de personnes, déguisées, se sont rassemblées.

"Un "off" sans le "on""

Parmi elles, il y avait Gabriel, costumé "en nettoyeur de virus, avec un aspirateur". Pour le Douarneniste, impossible de ne pas fêter les Gras : "ce n'est pas un événement qui s'annule, comme un concert. C'est l'expression des habitants !"

"On a fait comme d'habitude, à peu près. C'était improvisé. Un "off" sans le "on", et c'était super sympa !" sourit Gabriel. "Les gens ont respecté les gestes barrières, quasiment tous avaient intégré le masque à leur costume."

Une centaine de carnavaliers au studio photo

Cette année, pas de course des garçons de café, pas de grand défilé, mais le studio photo du collectif Photeurs de trouble, qui tire le portrait des carnavaliers, a tout de même ouvert ses portes. Et le succès a été au rendez-vous, à la surprise de Simon, un des photographes. "On a eu beaucoup de monde, plus d'une centaine de personnes ! On ne savait pas à quoi s'attendre mais ça a bien roulé." Une preuve pour lui de l'attachement que les Douarnenistes portent aux Gras. "C'est un événement auquel toute la ville participe !"

Marie se fait photographier au studio du collectif Photeurs de trouble, avec son costume fabriqué à partir de plastique récupéré dans la baie de Douarnenez. © Radio France - Ninnog Louis

José et ses amis ont fait la fête tous les soirs. "J'ai pris une seule douche en cinq jours", avoue le jeune homme. Les festivités se sont déroulées chez les uns et les autres. Comme dans cette maison de la ville, où une dizaine d'amis se sont réunis pour le traditionnel bal de Mardi Gras mardi 15 février. Ils ont sorti leurs plus beaux costumes... En attendant une édition 2022 qu'ils espèrent plus normale.