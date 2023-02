Les Grenoblois se pressent pour aller voir La Nuit du 12, récompensé aux Césars

Meilleur film, meilleur espoir masculin, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur réalisateur, meilleure bande son et meilleure adaptation. Voilà la liste des récompenses raflées aux Césars 2023 par La Nuit du 12, le film de Dominik Moll, tourné en Isère et sorti en juillet 2022, adapté du livre de Pauline Guéna 18.3 - Une année à la PJ.

ⓘ Publicité

Au lendemain de cette soirée fructueuse, dans les quelques salles de la métropole grenobloise qui diffusent encore le film, il fallait arriver tôt ou faire la queue pour décrocher un billet. A la Nef, dans le centre-ville de Grenoble, une séance quotidienne est encore consacrée à ce film en milieu d'après-midi. Karen a découvert ce film à l'occasion de la cérémonie des Césars : "J'ai vu l'hôtel de police de Grenoble, je crois que ça se joue à Saint-Jean-de-Maurienne,... du coup ça nous a trop donné envie de venir ! C'est pas rien, pour Grenoble, je suis assez fière, du coup, qu'on parle de Grenoble, c'est pas souvent !"

Une séance très vite complète

Des raisons qui ont aussi poussé Suzie et son amie à venir : " On a vu que le film était bien noté, on a regardé la bande-annonce, on a reconnu Grenoble, alors on s'est dit "Pourquoi pas ?". C'est toujours agréable de reconnaitre des lieux qu'on connaît, où on se balade". Malheureusement pour elles, pas de séance ce jour-là : une dizaine de minutes avant la séance, la salle affichait déjà complet.

Même chose pour Emma et deux amis, qui ne sont pas si surpris : "Ca m'intéressait de le regarder parce que ça a été tourné ici. Rien que de voir l'hôtel de police, des choses comme ça, où on a l'habitude d'aller, ça fait bizarre ! Je pense que c'est pour ça que les Grenoblois ont encore plus envie d'y aller, parce que du coup, ils se disent que c'est pas souvent, donc c'est aussi intéressant pour eux de voir comment on peut tourner un film dans cette ville, dans toute la vallée,..."

Des accessoires récupérés auprès de l'Ordre des avocats

Particulièrement fière : Corine Lemariey, conseillère métropolitaine déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes. A l'automne 2021, alors qu'elle était encore secrétaire générale de l'ordre des avocats de Grenoble, elle avait été contactée par l'équipe du film, à la recherche d'accessoires évoquant l'univers judiciaire grenoblois. "J'ai ramassés des affiches, des annuaires, anciens car il fallait que ça date de l'époque de cette affaire (2016, ndlr). Nous nous sommes retrouvés le 23 octobre à Paris, pour que je lui remette les documents. Et puis après je n'en ai plus entendu parler, jusqu'à ce que j'apprenne que le film était sorti. Et quand j'ai appris qu'il était primé, j'étais un peu fière, même si je n'y suis pas pour grand chose. Je suis hyper contente pour le réalisateur, pour toute l'équipe, et puis aussi parce que ça fait parler de notre ville, de notre Métropole. Certes pour quelque chose qui est tragique, mais on a aussi des paysages, des choses comme ça qui sont bien mis en valeur dans ce film."