Les grottes, ces espaces de fraicheur très recherchés

Elles conservent des température en dessous des 20 degrés, voire souvent proche des 10 degrés. Les grottes restent de bonnes idées de sorties quand les température extérieures se font trop élevées. La petite laine est même conseillée pour ne pas s'enrhumer et finalement la fraicheur repose. Les sites de Choranche et de La-Balme-les-Grottes en Isère attirent donc les visiteurs ces jours où le thermomètre avoisine les 40 degrés dehors.

"10 degrés dans la grotte" à Choranche

Dans le Vercors les grottes de Choranche restent une référence avec leurs très fines "stalactites fistuleuses" et leur Protées, étrange et unique sorte de salamandre cavernicole. Les visiteurs, qu'ils soient de la région ou de plus loin, ont bien souvent réservé la visite bien avant de savoir quelle serait la température extérieure. Malgré tout les "dernières minutes" finissent de compléter les groupes. Lisa, venue avec sa fille concède que "en vrai oui clairement on est là pour une semaine et quand on a vu que c'était la journée la plus chaude on s'est dit qu'on allait visiter la grotte" et du coup "c'était plaisant". Sa fille Rosalie a aussi apprécié "il faisait froid la température était à 10 degrés". Il n'y avait donc aucune surprise à voir par exemple un groupe de scouts ressortir de la grotte avec des vestes sur le dos. Ils campent dans le Vercors et leur accompagnatrice Anne témoigne que la visite est bienvenue : "Il fait bien chaud là où nous campons, il fait quasiment 40 degrés, donc c'est quand même bien agréable...".

"Les gens restent un petit peu plus de temps" à La Balme-les-Grottes

Dans le Nord-Isère aux grottes de la Balme, sur la commune éponyme de La Balme-les-Grottes, l'affluence n'est pas forcément spectaculaire mais les visiteurs profitent là aussi du "frigo". "Pour l'instant on n'a pas un afflux exceptionnel par rapport aux années précédentes, explique Coralie Bazin, chargée de communication et de promotion des grottes, mais on pense effectivement que les gens restent un petit peu plus de temps pour profiter de la fraicheur [...] Même si la place du village qui est située devant les grottes est en plein soleil, on a ce courant d'air frais permanent qui arrive de la grotte qui fait comme une sorte de climatisation naturelle". La température à l'intérieur des grottes de la Balme varie de 12° à 16° et la petite veste est conseillée. "J'ai même pu lors d'une visite, ajoute Coralie Bazin, entendre une jeune adolescente demander à sa maman si on avait allumé la climatisation".