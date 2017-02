Isère : Les grottes de la Balme démarrent une nouvelle saison de visites

Depuis samedi, on peut à nouveau descendre sous terre à La Balme-les-Grottes. La grotte et son kilomètre de galerie est prête pour accueillir les visiteurs. Pendant les mercredis des vacances scolaires, des chasses aux trésors sont organisées.

"Les vacances scolaires de la zone A représentent la période la plus importante pour nous", explique Jean-Michel Colomb, directeur du site, "45% des visiteurs nous viennent de Lyon et des alentours, et 35% d'Isère." Alors que le temps semble à la montagne et aux pistes, les Grottes de la Balme font aussi le plein. Elles ouvrent pendant ces deux semaines de vacances avant de démarrer la saison estivale, d'avril à octobre.

La visite, libre, dure environ 1h15. Elle s'étale sur près d'un kilomètre, à une température de 12 à 15 degrés. - Les Grottes de la Balme

Pour accueillir les écoliers, la Balme aux trésors est organisée les mercredis 22 février et 1er mars. "Il s'agit d'une chasse aux trésors, indique le directeur. Elle permet aux visiteurs qui nous connaissent déjà de visiter les Grottes d'une manière différente, décalée." Accompagnés de l'aventurière, Intrepid Jane, les participants sont amenés à chercher une relique magique, à travers différents lieux et personnages. "La chasse aux trésors est au même tarif que la visite normale, précise Jean-Michel Colomb. Par contre, il faut réserver à l'avance."

Accompagnés d'Intrepid Jane, les aventuriers recherchent une relique magique les mercredis de vacances. - Les Grottes de Balme

Cette saison, la boutique de produits du terroir et d'artisanat local fait office de nouveauté aux Grottes de la Balme. Jean-Michel Colomb espère "qu'elle va trouver son rythme de croisière cette année", après une inauguration tardive l'an dernier.

Pour tout renseignement, il est possible d'appeler Les Grottes de la Balme au 04.74.96.95.00, ou sur leur site internet. Les Grottes sont ouvertes jusqu'au 5 mars de 14 à 18 heures.