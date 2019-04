Les grottes de Maxange décrochent le premier label national "Qualité Tourisme" en Dordogne

On l'appelle "la grotte aux étoiles". Les Grottes de Maxange, au Buisson de Cadouin viennent d'être distinguées par le label national "Qualité Tourisme".

Les cavités du Buisson, découvertes dans une ancienne carrière, célèbres pour leurs féeries de concrétions, dont les rarissimes "excentriques" sont le tout premier site de Dordogne à obtenir cette marque décernée par l'Etat.

Aujourd'hui, près de 20 ans après leur invention le 15 août 2000 par Angel Caballero, les grottes de Maxange accueillent chaque année environ 40.000 visiteurs.

Et ce label, leur garantira un accueil exceptionnel. Le chemin parcouru est donc colossal, depuis l'invention de la grotte, le 15 août 2000, il y a presque 20 ans.

"Moi j'étais à l'époque à Bordeaux, on s'est eu au téléphone et mon père m'a dit, "j'ai trouvé une grotte", je lui ai dit "c'est bien", sans jamais imaginer qu'il pouvait s'agir d'une grotte comme celle-là, et pas seulement un trou dans la falaise" se souvient Olivier Caballero, l'un des fils de l'inventeur