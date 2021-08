Les grottes de Saulges font le plein cet été, en dépit de la pluie

C'est un des sites touristiques qui ne craint ni la pluie ni la canicule : les grottes de Saulges, dans l'Est de la Mayenne, ont fait le plein en juillet. Si les jauges et le pass sanitaire ne permettent pas de retrouver la fréquentation d'avant Covid, les vacanciers sont tout de même là.

À l'accueil du site préhistorique de Saulges, le téléphone ne cesse de sonner. "Pour la grotte Margot, on n'a plus de place aujourd'hui, lance la salariée du musée. Pour Rochefort, il nous reste des créneaux à 17 et 18 heures." Ces dernières semaines, les équipes n'arrêtent pas. "Depuis juin, on a eu une reprise de la fréquentation, d'abord avec le retour des visites scolaires, puis avec les vacances", explique Anthony Robert, responsable des collections et du développement numérique.

Affluence en demi-teinte

Si l'affluence n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant la crise sanitaire, le retour des vacanciers se fait nettement sentir cet été, après la chute de fréquentation l'an dernier. Sur l'année 2020, seuls 16.000 personnes ont visité le musée et les grottes, contre 40.000 auparavant : en 2021, plus de 10.000 sont déjà venues sur les sept premiers mois, malgré les nouveaux mois de fermeture pour raisons sanitaires. "On a une _hausse de 22,7% pour le mois de juillet sur un an_, indique Anthony Robert. Il y a certainement un impact de la météo, mais c'est aussi lié à toutes nos nouveautés. On a un nouvel éclairage dans la grotte Rochefort, une animation Cap Préhistoire à l'extérieur, et un paléographe dans le musée qui fait le lien entre le numérique et l'art pariétal."

"Cette semaine et la semaine dernière, on a eu énormément de monde, notamment en raison de la météo, ajoute Ophélie Voland, guide dans les grottes. On a pas mal de curieux, des touristes, des locaux, des grands-parents qui viennent avec les petits enfants." En raison du contexte sanitaire, les jauges ont été revues à la baisse : 12 personnes maximum dans la grotte Margot, 20 dans la grotte Rochefort. "Les jours de pluie, c'est plein très rapidement, il nous reste parfois quelques places dans la seconde", précise la guide.

Les passionnés d'archéologie profitent des explications sur le chantier de la grotte Rochefort, habitée à la Préhistoire © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Refuge au milieu des averses

En plein été pluvieux, le site est un des rares dont les touristes peuvent profiter sans être détrempés. Ou presque : "quand il pleut dehors, il pleut dans la grotte, vous avez peut-être senti quelques gouttes, lance Ophélie Voland._Les gouttes d'eau s'infiltrent par les fissures, c'est ainsi que la grotte s'est formée_." Malgré les goutelettes qui tombent sur la tête et quelques flaques d'eau au sol, chacun reste quand même bien plus au sec qu'à l'extérieur.

"On était chez mes beaux-parents dans l'Orne, explique Pauline. Avec le temps pluvieux, on a choisi de venir ici faire une visite." Même chose pour Stéphanie, venue de Belgique avec son compagnon et son fils. Ils ont réservé leurs vacances à la dernière minute, curieux de découvrir le département, pas évident avec le mauvais temps des derniers jours. "On s'est dit ce matin, comme il pleut, on va aller voir les grottes ! lance Stéphanie. J'avais vu sur internet que c'était un site à voir."