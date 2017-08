Les grottes : refuges en période de canicule

La fréquentation des grottes augmente avec les fortes chaleurs en Ardèche et en Drôme. La température n'y dépasse pas les 15 degrés, une bulle de fraîcheur.

Record non battu, mais il a fait très chaud ce mercredi. 37 degrés à Valence, 39 degrés à Vallon Pont d'Arc. Et les températures ne vont pas baisser ce jeudi d'après Météofrance. La vigilance orange canicule pour la Drôme et l'Ardèche est maintenue jusqu'à vendredi 7h au moins. Onze autres départements du quart Sud Est de la France sont aussi en vigilance.

La fréquentation des grottes augmente avec les fortes chaleurs. Entre 300 et 500 visiteurs de plus par jour à Choranche dans le Vercors, où les journées plus classiques plafonnent entre 900 et 1100 visiteurs. Entre 10 et 15% de visiteurs en plus dans le Sud Ardèche à l'Aven d'Orgnac et Saint-Marcel d'Ardèche par exemple.

C'est un peu moins vrai pour la Caverne du Pont d'Arc où il faut réserver son billet à l'avance, mais la réplique de la Grotte Chauvet voit arriver un peu plus de visiteurs en dernière minute.