Les guinguettes de retour pour l'été, de quoi réjouir les Toulousains

Avec les beaux jours, les guinguettes font leur retour. De nouveau à la mode depuis quelques années, ces bars extérieurs, dansants ont le vent en poupe. Ils font un carton avec leurs tapas, cocktails et musique détente. Exemple au Min-Ou, la guinguette du marché de gros à Toulouse.

Le mercure grimpe et le soleil est au rendez-vous, la saison des guinguettes est donc officiellement ouverte. Entre le terrain de pétanque et le comptoir, Christiano est venu avec son ami Paolo à la guinguette du Min-Ou, au marché de gros, c'est à une dizaine de minutes du centre-ville de Toulouse, pour profiter de l'ombre des arbres. "Il y a de la verdure, c'est assez étonnant, je n'aurais pas cru que ce soit aussi bien fourni. C'est top pour boire une limonade", décrit Christiano.

"On a l'impression d'être à la campagne, tout en restant à Toulouse", se réjouit même Isabelle. Un dépaysement qu'apprécie aussi Thibault, "ça change des bars classiques, ce que j'aime le plus c'est l'ambiance, c'est comme si on était en vacances."

Réservation conseillée

Un engouement que comprends bien Nicolas Kreutzer, un des responsables. Pour lui, il n'y a pas de secret, il bichonne ses clients. "On a une carte de tapas avec pas mal de choses dessus : un camembert rôti, une petite poignée de coquillages, des huîtres. Une sélection de vins blancs, de vins rouges et de rosés qui vont se marier avec tout ça.

"Ça marche bien, on est très content, continue-t-il. Les gens viennent pour le cadre, pour l'air frais. Il y a une vraie demande pour ce genre d'établissements. Nous, on conseille surtout sur la fin de semaine de réserver au moins un ou deux jours à l'avance. C'est souvent trop tard le jour même."

La guinguette Min-Ou est ouverte tous les jours, sauf le dimanche. De 17h à 2h en semaine et jusqu'à 3h du matin le samedi soir, et ça va durer tout l'été.