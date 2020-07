Les habitants de Saint-Chinian privés de piscine

Il y a quelques jours, des familles sont venues pour passer l’après midi au bord du grand bassin de 25 mètres de long. Quatre gendarmes ont aussitôt débarqué pour les évacuer.

Les gendarmes sont rentrés au bord de la piscine avec leurs grandes bottes, ils ont tout souillé et ont évacué les familles militairement. Des familles avec des poussettes qui étaient au frais, s'insurge le propriétaire des lieux

"Le propriétaire sait qu'il n'a pas l'autorisation d'accueillir du public. Suite à des travaux modificatifs réalisés en 2019, la commission de sécurité est passée mais elle n'a pas donné son feu vert. Je suis obligée de me ranger à cet avis défavorable. Je ne peux pas décider à la place des experts et de la préfecture de l'Hérault" explique Catherine Combes maire de Saint-Chinian (Hérault). L'été dernier déjà l'établissement n'aurait pas du ouvrir ses portes. L'ancien maire avait délivré un arrêté d'ouverture provisoire (en juillet 2019) sur lequel le propriétaire Robert Durand s'est appuyé en attendant un nouvel avis de la commission de sécurité. Mais avant que celle-ci revienne, il doit faire intervenir un bureau de contrôle des travaux ce qu'il n'a pas fait, selon la mairie.

Robert Durand pense que la commune lui met des bâtons dans les roues car elle veut racheter la piscine :

Avec ma femme cette piscine qu'on a racheté 8000 euros en 2017, c'est notre bébé. On l'a récupéré, les grenouilles nageaient dedans, on y a passé du temps , on a fait des travaux pour tout remettre en état. Hors de question de s'en séparer.