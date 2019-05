Les habitants exposés sur les murs d'Omonville

Omonville-la-Rogue, France

Ici un jeune élève, là une institutrice, là-bas un ancien écolier... De belles photos, en noir et blanc, collées à même les murs des habitations. En tout une centaine de personnes ont été photographiées par l'association 3 Ptits points. Jeunes et moins jeunes, vivant à Digulleville ou encore Omonville-la-Petite, ils ont en commun d'être passés par l'une des deux écoles d'Omonville et Gréville.

Un témoignage de l'école rurale

Pour l'association, le but était de mettre en valeur les acteurs actuels ou passés de l'école, pour rendre hommage aux écoles rurales. Les habitants s'amusent à reconnaître une voisine, un ami sur les façades des maisons, comme Pauline. Sa fille de 14 mois dans les bras, elle vient de se réinstaller à Omonville-la-Rogue : "Je trouve ça vivant comme exposition, c'est agréable de se promener dans le village et voir les photos apparaître au fur et à mesure."

Léone, installée depuis une trentaine d'années, trouve l'idée très bonne, mais regrette que les affiches en papier soient si fragiles par mauvais temps. Mais les organisateurs de l'exposition ont tout prévu. Ils souhaitent justement profiter de la dégradation naturelle des portraits pour les remplacer au fil des semaines afin d'exposer le plus d'habitants possible.