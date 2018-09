Palavas-les-Flots, France

Les vacances d'été sont terminées, et même si une dernière vague de touristes, les "septembristes" sont attendus dans le département de l'Hérault, les plages de Palavas-les-Flots, Carnon ou la Grande Motte ne sont plus aussi bondées que lors des chaudes journées de juillet et d'août. L'occasion, enfin, pour certains voisins de ces plages d'en profiter.

"En août, on se sent parfois touriste chez soi"

Avec une température extérieure de 27 degrés, Grégory et ses amis jouent au jokari sur la plage du Sarrail à Palavas-les-Flots. Lui ne vient jamais en été, il "préfère la piscine", mais revient toujours sur le sable en septembre : "C'est beaucoup moins touristique qu'en haute saison évidemment, l'ambiance est plus posée. On voit moins de jeunes et plus de personnes âgées venues tester la température de l'eau. Elle est encore très bonne et la mer est calme."

Agnette dispose son fauteuil au plus près possible de la mer. La place de manque pas sur le sable, elle en profite : "C'est un vrai bonheur. En août ici, la plage devient anonyme. On se sent touriste chez soi." Même si Agnette adore discuter avec des gens venus d'autres régions "Ceux du Nord sont adorables !", elle aime aussi profiter du calme d'une plage quasi-déserte.

Sur les vagues bleues, une énorme bouée licorne que Roger ne quitte pas des yeux. Retraité, il surveille sa petite fille et une de ses copines.

C'est vraiment le pied ! Dix fois mieux que quand il y a une abondance de touristes.

Fin de la surveillance continue depuis le 3 septembre

Le pavillon vert flotte au dessus du poste de secours. C'est le dernier weekend de surveillance ici, une exception : les plages ne sont normalement plus surveillées depuis le 3 septembre mais il reste quelques postes ouverts. Le weekend prochain, ce seront les plages de Villeneuve qui seront surveillées. "La saison n'est pas tout à fait terminée, explique Marina la responsable, mais il est vrai que l'on arrête notre surveillance continue. Il faut tout de même rester prudent : ce n'est pas parce que la mer est calme qu'il n'y a pas de danger."

Attention au décalage de température entre l'eau et l'extérieur : ce weekend, 27 dans l'air, 22 dans l'eau. De quoi débuter une bonne fin de saison sur le littoral héraultais.