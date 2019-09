Les Herbiers : la mission patrimoine remet un chèque de 500.000€ pour les ruines de l'Étenduère

La Française des Jeux et la mission Bern pour le patrimoine remettent ce samedi 21 janvier un chèque de 500 000 euros au profit des ruines du château de l'Étenduère, lauréat du loto du patrimoine. C'est la moitié du montant des travaux à faire en urgence.

Vendée, France

Les ruines du château de l'Étenduère, aux Herbiers, font partie des 121 sites retenus pour le loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern, dont c'est la seconde édition cette année. Et le château reçoit un joli cadeau, à l'occasion des journées du patrimoine : un chèque de 500.000€, de quoi financer la moitié des 960.000€ nécessaires à sa rénovation d'urgence.

La moitié du montant des travaux d'urgence

Le château herbretais est l'un des premiers à recevoir cette aide de la mission patrimoine. Il avait été sélectionné parmi 18 monuments "emblématiques" qui ont été mis en avant, notamment en s'affichant sur les tickets à gratter.

Le chèque provient des recettes du loto du patrimoine récoltés par la FDJ, et de la fondation du patrimoine. Château symbole de l'histoire du département, puisqu'il a été incendié par une colonne infernale lors des guerres de Vendée, le château - du moins ses ruines - va bénéficier de travaux de sécurisation pour que le public puisse déambuler sur le site au plus près des murs, et afin que des spectacles puissent être organisés dedans.