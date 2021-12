Surprise pour les habitants des Herbiers, le nouveau multiplexe ouvre ce mercredi 8 décembre, soit dix jours plus tôt que ce qui avait été annoncé au moment de la fermeture de l'ancien cinéma début décembre.

Les Herbiers : le nouveau cinéma ouvre plus tôt que prévu

C'était il y a pile une semaine, le 1er décembre dernier, le cinéma historique de la ville des Herbiers fermait définitivement ses portes avec une dernière soirée rétrospective. Les cinéphiles herbretais se donnaient alors rendez-vous aux vacances de Noël pour l'inauguration du Grand Lux, le tout nouveau multiplex.

Et puis surprise ! Le rideau va se lever plus tôt que prévu, dès ce mercredi soir, sur ces cinq nouvelles salles rassemblées dans un magnifique écrin en périphérie de la ville. L'annonce a été faite par la maire de la commune Véronique Besse et Moïse Maindron, président de l’association qui gère le multiplex dans une vidéo sur Facebook.

"Nous avons le feu vert de la commission de sécurité qui est passée dans les locaux" explique la maire des Herbiers. "Nous allons pouvoir proposer une pré-ouverture dès le 8 décembre ce qui permettra à nos bénévoles de prendre possession des lieux" renchérit le président de l'association.

Un beau cadeau pour les habitants des Herbiers et des environs. La première séance débutera à 20h, il s'agit de la projection de "House of Gucci" de Ridley Scott inspiré de la saga familiale qui a créé la marque de luxe.

L'autre temps fort de la soirée ce sera la projection en sortie nationale de la comédie familiale "Les Tuche 4" à 20h40. Trois autres films sont programmés pour cette première soirée : "Les choses humaines" d'Yvan Attal à 20h10, "Sos fantômes" à 20h30 et le dernier Almodovar "Madres Parlelas" à 20h20.