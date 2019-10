Les Heures bleu de la Vienne - Gauvain Sers et Lhomé en concert le 24 octobre et on vous y invite !

Les Heures Bleu de la Vienne reviennent pour une nouvelle saison LIVE ! Venez assister aux concerts de Gauvain Sers et Lhomé à Chatellerault, salle de l’Angelarde le jeudi 24 octobre à 20h30, France Bleu Poitou et ses partenaires vous y invitent ! Inscriptions en ligne ci-dessous.