Les Heures bleu de la Vienne - Liane Foly et les Salt Pin-Ups en concert le 28 mars et on vous y invite !

Jeudi 28 mars 2019 , venez assister à la quatrième soirée Les Heures bleu de la Vienne à 20h30 à la Salle la Margelle à Civray(86), France Bleu Poitou avec ses partenaires vous y invitent ! Concerts gratuits sur inscription via notre formulaire en ligne ci-dessous.

Civray, France

Le Département de la Vienne et France Bleu Poitou vous y invitent

Vous souhaitez assister le jeudi 28 mars 2019 à la quatrième soirée LIVE Les Heures Bleu de la Vienne, venir applaudir à 20h30 à la Salle la Margelle à Civray(86), Liane Foly et les Salt Pin-Ups en première partie de concert, France Bleu Poitou et ses partenaires, le Département de la Vienne, et la ville de Civray, vous offrent vos invitations. Tentez votre chance en remplissant notre formulaire en ligne pour participer à notre grand tirage au sort le lundi 25 mars prochain.

Important, surveillez attentivement votre boite mail

Les gagnants recevront leurs E-Billets directement sur leur boite mail.

Le mail contenant les deux E-Billets pouvant aller dans les spams, nous vous incitons à bien vérifier votre messagerie, à partir du 25 mars prochain. Bonne chance à tous...

Liane Foly, en piano voix

Liane Foly, une des plus belle voix française revient sur le route avec un tout nouveau spectacle en piano-voix « Foly Jassy », un concert en toute intimité. Un moment rare et privilégié que Liane Foly offre à son public avec la reprise de ses plus grands succès, de grands standards en version Jazz que l’artiste a elle même choisi d’interpréter.

Sur scène cette artiste à la voix grave, élégante, sexy est accompagné par Hervé Noiret, un pianiste de jazz qui est également auteur-compositeur, arrangeur, réalisateur.

Liane Foly sur scène est plus qu’un concert c’est un spectacle où l’on retrouve ses talents d’imitatrice, où l’on découvre des anecdotes sur sa vie… l’artiste emmène son public dans son univers, les émotions sont garanties.

Liane Foly en concert © Radio France

+ d'infos sur Liane Foly : La biographie de Liane Foly

En première partie de cette quatrième soirée, Les Heures bleu de la Vienne accueille le le groupe Salt Pin-Ups.

Salt Pin-Ups reprend des chansons des années 40 et 50 du jazz américain. Le groupe qui est né dans les Deux-Sèvres en 2011, n'est pas sans rappeler le fameux groupe vocal américain The Andrews Sisters. Leur originalité ?

Pour tout savoir et à réécouter : Bleu Poitou Live avec Les Salt Pin-Ups

+ d'infos sur le site officiel : saltpinups.com

Cette quatrième soirée concerts Les Heures bleu de la Vienne sera également à suivre en DIRECT en photos et vidéos depuis la Salle de la Margelle à Civray(86) sur la page officielle Facebook de France Bleu Poitou - Facebook/FranceBleuPoitouofficiel / #LHB86 sur le réseau Twitter

Venir au concert Les Heures bleu de la Vienne