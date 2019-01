Les Heures bleu de la Vienne - Vos invitations pour le concert de Julie Zenatti et Chimène Badi

Troisième soirée Les Heures bleu de la Vienne le jeudi 7 février 2019 - 20h30 à la Salle Multimédia de Lencloitre(86), et France Bleu Poitou avec ses partenaires vous y invitent ! Concert gratuit sur inscription via notre formulaire en ligne ci-dessous.

Le Département de la Vienne et France Bleu Poitou vous y invitent

Vous souhaitez assister le jeudi 7 février 2019 à la soirée LIVE Les Heures Bleu de la Vienne, venir applaudir à 20h30 à la Salle Multimédia à Lencloitre, Julie Zenatti et Chimène Badi sans oublier en première partie de concert le groupe Begoodiz. France Bleu Poitou et ses partenaires, le Département de la Vienne, les Rencontres Culturelles en pays Chauvinois et la ville de Lencloitre, vous offrent vos invitations. Tentez votre chance en remplissant notre formulaire en ligne pour participer à notre grand tirage au sort le 4 février prochain.

Important, surveillez attentivement votre boite mail

Les gagnants recevront leurs E-Billets directement sur leur boite mail.

Le mail contenant les deux E-Billets pouvant aller dans les spams, nous vous incitons à bien vérifier votre messagerie, à partir du 4 février prochain. Bonne chance à tous...

Julie Zenatti & Chimène Badi, une actualité commune

Je m’appelle Julie Zenatti. Toutes mes origines sont là : un prénom français, le nom de la tribu berbère des Zénètes, une terminaison italienne…

À une ou deux lettres près, je serais d’un autre pays, d’une autre culture, d’une autre religion, je m’exprimerais dans une autre langue. À une ou deux lettres près, je serais une Zenatti sarde, kabyle, corse, arabe…

Mais je serais toujours méditerranéenne. La Méditerranée, c’est la seule réponse que je peux faire quand on me demande d’où je viens. Je pense à nos ancêtres, nos parents qui se sont croisés, mélangés, ont partagé les mêmes danses et le même beurre de baratte. Et, quand on chante les mêmes chansons et qu’on l’on savoure la même cuisine, on ne peut que vivre ensemble.

Son actualité musicale du moment

L’album _Méditerranéennes_, c’est mettre en chansons cette réalité-là, mettre en chansons l'histoire de cette mer, notre mère, berceau de plusieurs civilisations et qui fait de la France ce qu’elle est… Mélanger des styles et des pratiques, des traditions et des audaces.

Alors j’ai appelé d’autres Méditerranéennes – Chimène Badi, Nawel Ben Kraiem, Sofia Essaidi, Samira Brahmia, Rose, Isulatine, Cabra Casey, Elisa Tovati, Lina El Arabi. Nous avons puisé dans les répertoires des deux bords de la Méditerranée, du Maroc à l’Algérie, l’Espagne à l’Italie, de la Grèce à l’Égypte, et nous le partageons en arabe, en hébreu, en grec, en italien, en espagnol, en espéranto, en français. Mais ce n’est pas qu’un disque de femmes. Pour raconter cette histoire de voyages et de racines, des artistes comme Enrico Macias, Claudio Capeo et Slimane nous offrent leurs voix.

Entre nous, quel que soit notre passeport, notre religion ou notre langue natale, nous n’avons jamais eu besoin de parler de tolérance, de respect et de vivre ensemble – Nous sommes comme des enfants nés de la même histoire, de la Méditerranée.Chanter la Méditerranée, c’est chanter cette richesse-là. C’est chanter contre ceux qui nous séparent.

En première partie Les Heures bleu de la Vienne accueille le le groupe Begoodiz.

Begoodiz c'est un quintet porté par les deux voix d'Agathe Geneste et de Claire Josso, soutenues par trois musiciens à la guitare, à la batterie et à la contrebasse.

Le groupe s'épanouit dans une musique qui puise son influence dans le style « Jamaïcan Boogie », le jazz vocal américain, la soul des années 60. Sans aucune reprises, car Agathe Geneste compose et écrit toutes chansons du répertoire de Begoodiz.

Tout savoir et à réécouter : Bleu Poitou Live avec Begoodiz

La soirée Les Heures bleu de la Vienne sera également à suivre en DIRECT en photos et vidéos depuis la Salle Multimédia à Lencloitre(86) sur la page officielle Facebook de France Bleu Poitou - Facebook/FranceBleuPoitouofficiel / #LHB86 sur le réseau Twitter

Venir au concert Les Heures bleu de la Vienne