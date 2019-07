Les Heures vagabondes : 135 bénévoles préparent le concert de ce samedi soir à Sèvres-Anxaumont

Sèvres-Anxaumont, France

Alors que Saint-Georges-les -Baillargeaux, la mort dans l'âme, a dû annuler son concert des Heures vagabondes ce vendredi soir à cause des orages, à Sèvres-Anxaumont, ce samedi, on espère que le temps sera clément. Et malgré la pluie, 135 bénévoles issus des différentes associations de la commune ont travaillé d'arrache-pied à la préparation de l'événement.

Les bénévoles affectés au montage de la buvette © Radio France - Isabelle Rivière

Ce samedi soir, les Sadébriens (habitants de Sèvres-Anxaumont) invitent tous les Poitevins à venir suivre le concert de Jekyll Wood et de Colours in the street, la scène locale de ce festival organisé tous les ans en juillet et août par le Département de la Vienne; spectacles en milieu rural et en plein air. Dans cette commune de 2.200 habitants, on s'attend à voir débarquer plus de 2.500 spectateurs. Tout est fin prêt !

Des petites mains pour tout préparer en amont

Les bénévoles ont été répartis par équipe : l'accueil, le parking, la sécurité, la buvette, etc.

Derrière le concert, des dizaines de petites-mains © Radio France - Isabelle Rivière

La Maison des Sadébriens servira de QG opérationnel

Les artistes, invités et autres équipes opérationnelles seront installés dans la Maison des Sadébriens transformée en "quartier-général" pour l'organisation.

Pour l'alimentation, il y aura des buvettes bien sûr.

"On a déjà 300 kilos de pommes de terre pour les frites. 36 fûts de bière. Et de quoi préparer plus de 1.500 sandwiches", précise l'adjoint Christian Girard.

Installation de la base arrière du concert © Radio France - Isabelle Rivière

Madame le maire fière de ses bénévoles

A Sèvres-Anxaumont, le maire Nicole Merle n'a pas hésité une seconde à dire oui pour accueillir ce concert des heures vagabondes.

"C'est une première pour nous, mais on savait qu'on trouverait les bénévoles nécessaires à l'organisation de l'événement car on a énormément d'associations ici sur notre commune"

Avec ses 135 bénévoles, Sèvres-Anxaumont croise les doigts maintenant pour que la météo soit clémente.

Malgré la pluie, le maire de Sèvres-Anxaumont, Nicole Merle est venue soutenir ses bénévoles © Radio France - Isabelle Rivière