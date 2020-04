Les Heures Vagabondes annulées cet été dans la Vienne

Les 17ème "Heures Vagabondes" de la Vienne sont annulées pour l'été 2020. Cette décision du département de la Vienne fait suite aux annonces d'Edouard Philippe mardi 28 avril. Le Premier Ministre a notamment annoncé que les rassemblements de plus de 5.000 personnes sont interdits au moins jusqu'en septembre.

La 17ème édition du festival organisé par le Département de la Vienne devait se dérouler du 10 juillet au 13 août et proposer 13 concerts gratuits dans les communes rurales du département. _"On dépasse les jauges_, il y a déjà eu des concerts qui dépassaient les 8.000 personnes" explique Alain Fouché, le conseiller départemental de la Vienne chargé de la culture et de l’événementiel, qui ajoute que lors de ces concerts, les spectateurs sont forcément proches les uns des autres.

La solution la plus sage et la plus raisonnable c'est de reporter à l'année prochaine.

Le conseiller départemental rappelle que Les Heures Vagabondes représentent un gros travail de préparation, qui implique de nombreux bénévoles.