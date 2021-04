Les horticulteurs alsaciens lancent leur saison

Envie de couleurs, et de voir pousser des légumes : la saison 2021 s'annonce bonne pour les horticulteurs alsaciens. Contrairement au printemps 2020, les magasins sont ouverts, et les clients bien décidés à en profiter.

C'est parti pour la saison 2021 chez les horticulteurs alsaciens. Une saison qui s'annonce bonne, et dont ils attendent beaucoup après les fermetures du printemps 2020 à cause du covid. "Les gens ont envie de plantes, envie de redécouvrir le potager", note George Grunenwald, horticulteur à Reiningue dans le Haut-Rhin. "Les choses ont changé, on a même des jardins sur les balcons et terrasses."

Les plantes utiles à la mode

Cette année, dans ses 11.000 m2 de serres installées entre Cernay et Reiningue, il met en avant les plantes utiles pour un jardin naturel. "Par exemple les capucines attirent les pucerons tout en faisant de belles fleurs, et la rhubarbe peut être utilisée pour les tartes, les feuilles servant ensuite à la fabrication de produits de traitement", liste l'horticulteur.

Les clients sont déjà nombreux chez les horticulteurs, et ça fait du bien après une saison manquée en 2020 à cause du covid. Des plantes avaient été jetées au printemps. Lors du confinement de l'automne, les horticulteurs avaient mis des drives en place.

