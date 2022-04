"Les hortillonnages, ce n'est pas des gens sur des paddles", pour le président de l'association de sauvegarde

Depuis ce vendredi, l'association de sauvegarde des hortillonnages d'Amiens ouvre sa saison touristique. Il est maintenant possible de découvrir ces jardins à bord d'une barque et grâce à un guide batelier. Jean-Marie Duchemin, le président de l'association de sauvegarde était notre invité.

"C'est une très bonne nouvelle déjà de commencer la saison au 1er avril, en espérant aussi que ça puisse se maintenir jusqu'à la fin octobre comme c'est l'habitude", se réjouit Jean-Marie Duchemin, le président de l'association de sauvegarde des hortillonnages d'Amiens. Elle avait du être amputée de quelques semaines ces deux dernières années à cause de la crise sanitaire. Il est donc possible, dès ce vendredi, de visiter ces jardins bordés par des petits canaux à proximité immédiate de la métropole d'Amiens.

Nouveauté également, le pass vaccinal n'est plus obligatoire pour accéder aux barques. "Ça nous facilite la tâche mais après, je voudrai rappeler que notre mission n'est pas touristique mais bien de défense de cet espace naturel", dit encore Jean-Marie Duchemin. "On ne peut pas considérer les hortillonnage comme un lieu aquatique où l'on va se promener en nombre et sans limitations", poursuit-il.

Trouver un équilibre entre tourisme et défense de cet espace, c'est le "nouveau défi" de l'association pour son président, arrivé il y a peu suite à la démission de René Nowak en 2021. L'association de sauvegarde des hortillonnages sort en effet d'une année 2021 mouvementée, entre protestations des bateliers et départ de l'ancien patron.

"Je pense qu'il faut regarder jusqu'où aller au niveau de visites", dit encore Jean-Marie Duchemin. "Il y a d'un côté des gens qui veulent faire de l'argent avec les visites puisque n'importe qui peut faire des visites à partir du moment où on possède une barque", précise Jean-Marie Duchemin. "Le travail a été engagé avec la métropole, la préfecture mais je m'interroge sur ce que veut la métropole quand je vois leur affiche où l'on voit quatre personnes sur des paddles dans un rieux", termine Jean-Marie Duchemin.

Dans les faits, difficile de bannir les touristes puisqu'ils contribuent à financer les travaux de rénovation des berges tout au long des 60 kilomètres de rieux. "Ils participent un peu à la sauvegarde du site", conclut Thierry, de l'équipe d'ouvrier depuis 37 ans.