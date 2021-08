Les promenades en barque des hortillonnages d'Amiens rouvrent après trois jours de conflit

Les hortillonnages d'Amiens ont rouvert mardi en début d'après-midi. Depuis samedi midi, le deuxième site le plus visité d'Amiens était fermé en raison d'un conflit entre les guides bateliers et le président de l'association de protection et de sauvegarde du site, René Nowak. Ce mardi matin, une réunion a eu lieu entre les employés d'une part et trois membres du bureau dont le président d'autre part.

Les guides bateliers demandaient la réouverture du site, l'indemnisation des trois journées de fermeture, dommages compris, et la démission de René Nowak. Ils ont obtenu la réouverture, le versement des trois journées de salaire sans dommages et intérêts, mais pas la démission du président. Si les guides bateliers se satisfont de la réouverture ils ne comptent pas abandonner leurs autres revendications.