Les hôteliers Lavallois font (presque) le plein pour le festival du Chaînon Manquant à Laval et Changé

C'est notre petit festival d'Avignon mayennais. La 28ème édition du Chaînon Manquant débute ce mardi à Laval et Changé, et dure jusqu'à dimanche. C'est un festival de théâtre, d'art du cirque, d'art de la rue, de musique, de danse et d'humour. Il y en a pour tous les goûts, et ce festival fait venir beaucoup de monde. Il y a des professionnels du secteur, des acteurs, des programmateurs et gérants de salles de spectacles qui viennent pour repérer des artistes, mais aussi des spectateurs.

Des hôtels complets ou quasiment complets

Les clients sont déjà arrivés à l'hôtel du Maine, en haut de l'avenue Buron à Laval. Les 19 chambres sont quasiment toutes réservées. "Sur les dimanches où on est rarement complet, là déjà on a fait plus de 60%, 70% de taux d'occupation. On voit déjà un premier impact. Et sur le reste de la semaine, jusqu'à jeudi vendredi, nous sommes complets pendant trois jours, et jeudi et vendredi on est à 80% - 90% de taux d'occupation, donc on voit bien qu'il y a un impact", raconte David Garnier, le propriétaire de l’hôtel.

L’hôtel de Paris, un peu plus bas, rue de la Paix, est aussi quasiment complet avec 50 chambres. Et les clients vont rester aussi le week-end, ce qui n'est pas le cas le reste de l'année. "On est classé comme des hôtels Affaires, et non pas tourisme pur. L'inconvénient du tourisme d'affaires, c'est que c'est quatre jours, du lundi au vendredi matin. L'avantage de ce festival du Chaînon Manquant, c'est que c'est programmé du mardi au dimanche. À chaque fois qu'il y a un événement sur le week-end, on a le sourire jusqu'aux oreilles, c'est la cerise sur le gâteau", sourit Jean-Yves Tréhen, le patron de l’hôtel.

Déjà un beau week-end avec le V and B fest' à Craon

Un événement, il y en avait un autre le week-end dernier, le fastival V and B fest' à Craon, et l'hotel de Paris avait déjà fait le plein. "On a eu la chance d'accueillir un certain nombre de techniciens et d'artistes, Boulevard des Airs et Ofenbach".

L'effet V and B Fest' s'est aussi fait sentir à l'Ibis Style, avenue Buron. "Il faut que ça continue comme ça. Il faut qu'il se passe des choses sur Laval, et à ce moment-là, ça nous aide bien", explique Aline Fouilleul, la responsable.

Les hôteliers sont prêts, les restaurateurs aussi comme aux "Relais d'Alsace", rue de la Paix, "c'est un week-end particulier, un peu moins en semaine. Les événements culturels et touristiques deviennent incontournables pour faire vivre la ville de Laval et les commerces, toute l'année, et pas seulement en décembre quand il y a les illuminations", estime Solène Gourdon, l'une des serveuses.

L'année dernière, le Chaînon Manquant a eu beaucoup de succès. Près de 20 000 spectateurs avaient assisté aux 72 spectacles programmés.