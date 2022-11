30 000 personnes ont eu "envie de vivre" les Idées Mènent le Monde

Ils ont été nombreux à avoir "envie de vivre" le festival littéraire des Idées Mènent le Monde cette année, à Pau. Pour cette 8ème édition, près de 30 000 personnes, autant que l'an dernier, ont assisté aux conférences, rencontres et séances de dédicaces au Palais Beaumont. Un bilan positif pour le maire François Bayrou : "J_e suis très fier de ce que nous avons réussi à faire. Ce matin, il y avait 300 mètres de queue. Les gens sont heureux de se retrouve_r".

250 000 euros déboursés

Il faut dire que la Ville met les moyens pour organiser ce salon. Près de 250 000 euros ont été déboursés par la collectivité pour payer les trajets et l'hébergement des invités, qui viennent gratuitement. Un système basé sur le bénévolat qui permet de ne pas faire payer l'entrée aux visiteurs, qui peuvent assister à toutes les conférences sans avoir à dépenser un centime. "Tout ça contribue au développement de la ville, à son attractivité et à son développement économique aussi. C'est une réussite formidable", se réjouit le maire de Pau.

Et c'est vrai que dans la foule, il y avait des heureux, comme Lucette : "C'est formidable, on vient depuis la première édition, on est accros ! Les sujets sont intéressants et les intervenants de qualité". Quelques noms prestigieux comme ceux de l'écrivain Eric Orsenna, ou de la journaliste Raphaëlle Bacqué notamment, ont attiré le public. "Je la vois souvent sur France 5, donc j'étais très content parce que je l'adore, elle parle très bien" s'enthousiasme Christian.

Retombées économiques prometteuses

Les commerçants palois aussi ont profité des Idées Mènent le Monde. Si la demande dans les hôtels du centre-ville n'a pas explosé, Claude Roméro, responsable de plusieurs établissements dans le centre-ville compte surtout sur l'attractivité et le bouche à oreille. "Les personnalités qui viennent parlent ensuite de Pau à leurs amis, à leurs collègue, donc d'une année sur l'autre il y a un vivier qui se crée. Pau est de plus en plus reconnue".

Côté restauration, le bilan est plus mitigé selon Laurent Imirizaldu, vice président de l'Union des Métiers de l'Industries de l'Hôtellerie du 64 (UMIH). Il regrette une trop forte centralisation au palais Beaumont. "Il faudrait en profiter pour communiquer sur la découverte de la gastronomie paloise, et rappeler qu'en centre-ville il y a de nouveaux chefs à découvrir. Sur la partie hotellerie, c'est très bien, mais sur la partie restauration c'est à améliorer".