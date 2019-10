Pau : Marek Halter, Alain Finkielkraut et Marion Bartoli aux "Idées mènent le monde"

Pau, France

François Bayrou et Philippe Lapousterle, le commissaire des "Idées mènent le monde", ont annoncé ce jeudi le plateau des invités pour la 6e édition du festival qui se tiendra du 22 au 24 novembre prochain au Palais Beaumont. Cette année, les écrivains Marek Halter, Tahar Ben Jelloun et Alain Finkielkraut sont notamment attendus, mais aussi la philosophe Sylviane Agacinski, l'historienne Hélène Carrère d'Encausse, et également le journaliste David Pujadas, le chanteur béarnais Marcel Amont et la tenniswoman Marion Bartoli.

Le thème de cette 6e édition des "Idées mènent le monde" avait été révélé en avril dernier : "En quoi croire encore ?" Les croyances seront donc au centre des réflexions après ces dernières années le bonheur, l'enfance, le progrès, les passions ou encore demain un autre monde. On notera donc la participation de l'évêque émérite d'Angoulême Monseigneur Claude Dagens, mais aussi l'imam de Bordeaux Tareq Oubrou.

Mais selon François Bayrou et Philippe Lapousterle c'est l'une des personnalités les plus discrètes qui marquera ces rencontres : le prix Nobel de physique 2018, Gérard Mourou.

L'an dernier, Michel Drucker, David Diop, Edgar Morin ou encore Isabelle Autissier et Yann Quéffélec avaient pris part aux débats. L'urgentiste et écrivain Patrick Pelloux revient.

Et de nouveaux conférenciers restent encore à annoncer.

Environ 30.000 spectateurs participent à ces rencontres tous les ans.