Les "idées mènent le monde" à Pau : la ruée vers les billets

Pau, France

C'est devenu une habitude depuis quelques années. L'ouverture de la billetterie de la sixième édition des "Idées mènent le monde" a encore connu une énorme affluence, en ligne et sur place à Pau. Si bien que le site internet de l’événement était immédiatement saturé, dès 9 heures, ce mardi matin.

Le site internet ne fonctionnait pas ce mardi matin. - Capture écran

Pour celles et ceux qui ont choisi de se déplacer jusqu'à la boutique de l'office du tourisme à Pau, les billets étaient disponibles. Encore fallait-il être patient, car une longue file d'attente s'est formée, avant même l'ouverture des portes. Selon les personnes présentes dans la foule, il a fallu attendre plus de deux heures pour récupérer le précieux sésame. Il n'est possible de réserver que 2 places par foyer pour 3 conférences. Ces rencontres littéraires ont lieu cette année, du 22 au 24 novembre au palais Beaumont à Pau.

Le philosophe, Alain Alain Finkielkraut, fait partie des 34 invités de cette sixième édition, sur le thème "En quoi croire encore ?", mais il est au cœur d'une polémique, depuis mercredi dernier pour ses propos provocateurs sur le viols des femmes. "Rien ne change dans la programmation des Idées mènent le monde, pour le moment" indique la ville de Pau.

Le programme en détail est à retrouver sur le site : http://www.lesideesmenentlemonde.fr/