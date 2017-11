Les Idées mènent le monde : tout savoir pour assister aux conférences

Les Idées mènent le monde commencent ce vendredi après-midi à Pau. Les rencontres littéraires ont lieu tout le week-end, jusqu'à dimanche, au palais Beaumont. Un évènement qui attire chaque année environ 30 000 personnes.

Pour cette 4ème édition des rencontres littéraires de Pau ,36 invités vous proposeront leurs conférences sur le thème "passion, passions".

La billetterie

Près de 10 000 places ont déjà été réservées. Mais la ville a mis de côté environ 30% des billets, qui seront disponibles le jour même des conférences. Tout est gratuit, mais il vous faut tou de même une place pour accéder aux salles de conférences. Donc vous pouvez vous rendre à la billetterie du palais Beaumont dès 14h ce vendredi après-midi, et à partir de 10 heures samedi et dimanche pour les conférences du week-end. Et s'il n'y en en a vraiment plus, vous pouvez tout de même venir au palais Beaumont, toutes les interventions seront retransmises dans des salles annexes, sur des écrans géants.

Les parkings

Les parkings les plus proches, Beaumont et Clemenceau, risquent d'être rapidement pleins, vous pouvez laisser donc votre voiture place de Verdun, ou au parking de l'usine des Tramways ou à celui du stadium de la gare. Cela vous coûtera en plus moins cher que en vous garer en centre-ville. Ensuite, vous pouvez prendre, la Coxitis, la navette gratuite de la ville vendredi et samedi, elle vous déposera au palais Beaumont. Pour dimanche, une autre navette gratuite est mise en place, toutes les 10 minutes de 10 h à 19 h entre la Place de Verdun et le Palais Beaumont via les arrêts « Gare » et le parking Usine des Tramways.

Des navettes gratuites vous permettront d'accéder au palais Beaumont tout le week-end - Ville de Pau

Le programme