Les idées mènent le monde victimes de leur succès

La billetterie pour les rencontres littéraires de Pau Les idées mènent le monde a ouvert jeudi matin, mais dès la mi-journée la plupart des conférences affichaient déjà complet. Il reste toutefois des places qui seront mises à disposition du public le matin même.

Dès jeudi matin, l'office de tourisme de Pau était plein à craquer. "Le site internet était saturé" explique l'une des chargées d'accueil à une dame qui n'a pas pu aller au bout de sa réservation en ligne. Les rencontres littéraires de Pau, dont le thème cette année est "passion, passions", semblent victimes de leur succès. Car même si tout est gratuit, il faut obligatoirement s'inscrire pour aller écouter les intervenants au palais Beaumont.

#idées17 : Vous étiez très nombreux ce matin à vous déplacer à @tourismepau pour réserver vos places pour les Rencontres Littéraires "les Idées mènent le Monde" ! Merci à vous :) pic.twitter.com/zyh0NMDWxI — LesIdéesPau (@LesIdeesPau) November 9, 2017

30% des places seront disponibles le matin même

Vous ne trouverez plus de place sur le site internet des rencontres, inutile d'essayer de vous connecter, il faut aller directement à l'office de tourisme de Pau. Là, effectivement il reste quelques billets, mais pas pour les têtes d'affiches. Il n'y a plus de place pour voir Robert Badinter, Patrick Pelloux, Raphaëlle Bacqué, Claire Chazal, Raphaël Glucksmann, Philippe Meyer, Elisabeth Roudinesco ou encore Yves Camdeborde. Mais tout espoir n'est pas perdu, la ville a mis de côté environ 30% des places, qui seront disponibles le matin même de chacune de ces conférences. Et si vous vous levez trop tard, vous pouvez tout de même venir au palais Beaumont, toutes les interventions seront retransmises dans des salles annexes, sur des écrans géants.