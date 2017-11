VIDEO - Les illuminations de Noël s'installent à Guéret

Comme chaque année, la mairie de Guéret fait installer les décorations de Noël par une entreprise spécialisée. Une opération de haut vol !

Les centres-villes et les bourgs de nos villages ont revêtu leurs habits de lumière. Les illuminations de Noël sont enfin arrivées ! Pour les accrocher, les mairies font généralement appel à des entreprises spécialisées. C'est le cas de la société Lestrade, installée à Dun-le-Palestel. Six de ses employés sont en ce moment à pied d'oeuvre dans le centre de Guéret. Il faudra une semaine pour installer "les plafonds lumineux dans les rues pietonnes, les motifs sur candélabre, les traversées de route et les petites guirlandes dans les arbres" selon Jean-Philippe Jagère, le chef d'équipe.

Un travail de précision

A Guéret, le plus long, cela reste la mairie d'après Jean-Philippe Jagère : "Il nous faut deux jours pour décorer la façade du bâtiment". Les guirlandes sont accrochées à l'aide d'une énorme nacelle élévatrice. L'engin permet de s’élever à plus de 40 mètres de haut. Une hauteur depuis laquelle la vue est imprenable.

Course contre la montre

Les employés de l'entreprise Lestrade ont jusqu'au 1er décembre pour terminer l'installation des illuminations. "Il faut qu'on se dépêche un peu quand même" sourit Jean-Philippe Jagère. Le problème c'est que la nacelle, elle, va à son rythme. Et c'est plutôt lent.

Cela fait dix ans que Jean-Philippe Jagère installe les décorations de Noël. Et pour lui, c'est de plus en plus simple : "Avant, à Guéret, on amenait le gros sapin sur la place Bonnyaud. C'était une bonne journée de boulot. On allait le chercher dans les bois, on le coupait !" Désormais, il n'y a plus de gros sapin sur la place. Quant aux illuminations, elles resteront en place jusqu'à la fin du mois de janvier.