Les Illusions de la cathédrale de Tours pourraient s'exporter dans d'autres quartiers

Les dernières Illusions de la Cathédrale (saison 2017) se déroulent ce samedi soir. Le son et lumière qui attire chaque soir, plus de 2000 personnes, va être reconduit en 2018, et sans doute exporté dans d'autres quartiers de Tours en 2019.

Les Illusions de la Cathédrale baissent le rideau ce samedi soir à Tours. A 22h et 22h30 ce seront les deux dernières séances de l'été. Pour la deuxième année consécutive, ce spectacle son et lumière monumental sur la façade de la cathédrale a été une réussite. Il a attiré 2000 spectateurs en moyenne chaque soir. Après les tâtonnements des débuts, le spectacle n'est plus contesté par personne, surtout pas par les restaurateurs et les professionnels du quartie, en particulier ceux de la rue Colbert, la rue la plus festive avec la place Plumereau les soirs d'été.

On a une augmentation d'activité de 10% - Arnaud Gerbier, le patron du bar à vin l'Affiné.

Les Illusions de la Cathédrale racontent l'histoire de Tours à travers les siècles. C'est dans cette histoire justement qu'on peut trouver le petit bémol qui tempère l'enthousiasme général. Olivier Marbotte, le gérant de l'hôtel Colbert estime qu'il y a beaucoup de similitudes avec le spectacle de l'année dernière. C'est faux, répond Christophe Bouchet, l'adjoint au maire chargé du rayonnement de la ville qui précise que le spectacle a été renouvelé à hauteur de 60% et les gens ont adoré.

Des spectacles similaires dans d'autres quartiers de la ville en 2019

Christophe Bouchet confirme qu'il y aura une troisième édition en 2018. Mieux, il confie que le succès de ces Illusions de la Cathédrale a donné des idées à la ville. En 2019, d'autres quartiers de Tours pourraient accueillir des sons et lumières du même genre. On veut mettre le patrimoine en beauté. Mettre en valeur le patrimoine dans le quartier Jean Jaurès, Plumereau-Chateauneuf.