Les imitateurs font leur show à Bligny-sur-Ouche

Le FBI vous connaissez ? C’est le Festival Bligny Imitations. La deuxième édition de ce concours d’imitateurs amateurs se tient ces vendredi et samedi à Bligny-sur-Ouche. Après Gérald Dahan, en 2016, c’est l’imitateur des stars de France Bleu, Thierry Garcia qui parraine la manifestation.

Le FBI, le Festival Bligny Imitations propose pendant deux jours cette année sa deuxième édition. Il a débuté ce vendredi et se termine ce samedi soir salle Gabriel Moulin.

L'affiche du FBI © Radio France - Thomas Nougaillon

La première soirée, est consacrée au concours réservé aux jeunes imitateurs. Le principe : six candidats en lice pour des prestations de dix minutes de leurs meilleures imitations, et durant l'entracte, c'est le public qui désigne, par un vote, les deux candidats qualifiés pour la finale de ce samedi soir avant le show de Thierry Garcia, le parrain du festival et lui-même imitateur. Vous l’entendez tous les jours sur France bleu.

Les deux finalistes vont remonter sur scène, pour un spectacle de quinze minutes chacun, différent de celui de la veille, et là encore c'est le public qui est appelé à voter pour désigner le grand vainqueur. L'imitateur qui remportera ce concours gagne un teaser vidéo, un teaser professionnel de trois minutes trente de son spectacle et surtout -peut-être- le droit de fouler la mythique scène du cabaret parisien "le Don Camilo". Le finaliste malheureux lui gagne également un teaser.

Mickaël Garnier, imitateur d'Auxerre © Radio France - Thomas Nougaillon

Mickaël Garnier, l'un des imitateurs en lice, a 27 ans. Il vient d'Auxerre. C'est le régional de l'étape, dans la vie il travaille à Pôle Emploi. Il a commencé les imitations à l'âge de 6 ans. Ses maîtres s'appellent Thierry Le Luron, Coluche ou encore Laurent Gerra et Alexandre Astier.

Mickaël Garnier Partager le son sur : Copier

Florian Salles © Radio France - Thomas Nougaillon

Florian Salles est Niçois, lui non plus n'est pas imitateur professionnel ! Ecoutez, il explique quel est son vrai métier avec la voix de Karl Lagerfeld..

Florian Salles Partager le son sur : Copier

infos pratiques

Le FBI de Bligny-sur-Ouche est organisé par la mairie de ce petit village d'un peu plus de 800 habitants, la communauté de communes et l'office de tourisme. L'organisation du festival a coûté 10 000 euros. La salle Gabriel Moulin peut contenir 540 spectateurs, les organisateurs espèrent recevoir un millier de personnes sur les deux soirs. L'espace Gabriel Moulin est situé 2, allée des Cordiers à Bligny-sur-Ouche. Tél. 03.80.20.16.51.

Prix d'entrée :15 euros la soirée ou 25 euros pour un pass 2 jours.

Ce festival d'imitation est le seul de Bourgogne-Franche-Comté et l'un des rares en France puisqu'il n'en existe que trois ou quatre ! Un festival qui ne pourrait pas avoir lieu sans la quarantaine de bénévoles. Ils sont mobilisés depuis lundi dernier pour transformer le petit gymnase du village en un véritable petit Zénith!